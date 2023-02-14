15 подкастов об урбанистике и архитектуре

«Собака.ru» совместно с КБ «Стрелка» составила подборку подкастов, которые стоить послушать (или переслушать!) на досуге: урбанистика, архитектура в метавселенных, заброшенные индустриальные постройки, городская антропология и экономика повседневности. Налетай!
Подкаст от AD Magazine Russia, созданный совместно с сотрудниками Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Новых выпусков нет, но для тех, кто впервые узнал о проекте, будет интересно послушать записи об истории архитектуры, главных стилях, явлениях, зодчих и кирпичах Фальконье.
Подкаст об архитектуре и культурных феноменах, которые с ней связаны. Последний эпизод, например, посвящен связи права и архитектурного облика зданий — рассуждает Екатерина Соколова, выпускницей факультета права НИУ ВШЭ. Есть выпуск с архитектором, исследователем и автором книги «Беляево навсегда» Кубой Снопеком.
Архитектурная лаборатория SA lab выпускает подкаст об архитектуре в цифровую эпоху. Каждый эпизод искусственный интеллект Седрик и архитектор Алина Черейская рассказывают о пространствах на стыке реального и виртуального миров, как спроектировать здания с помощью алгоритмов, о нейросетях в строительстве и городах в метавселенных.
Подкаст о деревнях, заброшенных индустриальных постройках, городах на Русском Севере и не только.
Авторы подкаста архитекторы Саша Хавов и Лена Белева разбираются: как и вопреки чему создают архитектуру. Недавно у ребят вышел интересный выпуск с архитектором, режиссером и сооснователем бюро Megabudкa Артемом Укроповым о том, что такое метамодернизм, зачем делать поле с качелями и геймификации.
Как взаимосвязаны пространство и образ жизни горожанина? Создатели подкаста разбираются вместе со специалистами в сфере городского развития.
Доступным языком о городах и разных сферах нашей жизни. Беседы с урбанистами и городскими активистам — от того, как стартапы влияют на городскую жизнь, до маркетинга территорий.
Концентрация диалогов и лекций на тему архитектуры, дизайна, урбанистики и медиа. Гости Института «Стрелка» рассказывают о городской антропологии, экономике повседневности, городских парадоксах и значимых проектах.
Для тех, кто только хочет разобраться в том, как устроено комплексное развитие городов. Эксперты одноименной образовательной программы рассказывают, как цифровые инструменты помогают решать городские проблемы, как сделать привлекательное общественное пространство и многое другое.
Городские исследователи, писатели и неравнодушные горожане в формате бесед по душам делятся своими мыслями, наблюдениями и впечатлениями о городах.
Гости подкаста делятся историями о том, как можно сделать что-то для своего города уже сейчас — от благоустройства двора до открытия культурного пространства.
Диалоги о том, каким может быть будущее наших городов. Подкаст для тех, кто хочет узнать, как культура и технологии связаны с городским развитием.
Подкаст о том, как современные технологии меняют города — проект Ubera, созданный в сотрудничестве с городскими антропологами, урбанистами и художниками.
Студенты Института общественных наук РАНХиГС Арсений Игошев, Марья Голодова, Иван Печковский, Игнат Худяков, Ева Ставрова и Тая Рыбкина в конце прошлого года запустили подкаст, где исследуют города через призму разных областей: архитектуры, социологии, экономики, истории, экологии, искусстве. Пока есть только два выпуска. Последний — о том, как возродить уникальное и забытое место прямо в центре Москвы, в чем ценность ГЭС-2 и почему Берлин можно считать особенным городом.
Создательница подкаста Софья Бурмистрова об урбанистике и архитектуре: о природе в городе, миграции горожан, налогообложении и городском бюджете и другом.
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