15 подкастов об урбанистике и архитектуре

Стекло и бетон

Авторы подкаста архитекторы Саша Хавов и Лена Белева разбираются: как и вопреки чему создают архитектуру. Недавно у ребят вышел интересный выпуск с архитектором, режиссером и сооснователем бюро Megabudкa Артемом Укроповым о том, что такое метамодернизм, зачем делать поле с качелями и геймификации.