В Петербурге установили велопарковки из переработанных аэрозольных баллонов

Материал для экологичной инициативы собирали с февраля прошлого года. Их установили около супермаркетов города.
Проект по сбору аэрозольных баллонов совместно организовали ритейлер «Перекресток» и компания Unilever. За 11 месяцев в пунктах сбора в супермаркетах было принято более 800 килограмм флаконов от дезодорантов, лаков для волос и других средств. Для производства одной велопарковки требуется около 950 таких баллонов — они дают порядка 50 килограмм сырья. Использована была только половина собранного материала — остаток перераспределят в другие проекты.
«Алюминиевый лом требует около 5% энергии производства, которая затрачивалась бы на изготовление упаковки из первичного алюминия. Таким образом, обезвреживание и переплавка алюминия позволяют снизить его углеродный след и подарить нашим товарам вторую жизнь», — сообщили в Unilever.
8 парковок расположены по адресам:
- проспект Большевиков, дом 32, корпус 1, литера А (2 велопарковки)
- Комендантский проспект, дом 33
- улица Карбышева, дом 9, литера А
- 4-й Верхний переулок, дом 1А, литера Б
- проспект Просвещения, дом 60, корпус 1, литера А (2 велопарковки)
- Ленинский проспект, дом 94, корпус 1, литера А
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