18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

В Петербурге установили велопарковки из переработанных аэрозольных баллонов

Поделиться:

Материал для экологичной инициативы собирали с февраля прошлого года. Их установили около супермаркетов города.

Serniuk Oleh/shutterstock

Проект по сбору аэрозольных баллонов совместно организовали ритейлер «Перекресток» и компания Unilever. За 11 месяцев в пунктах сбора в супермаркетах было принято более 800 килограмм флаконов от дезодорантов, лаков для волос и других средств. Для производства одной велопарковки требуется около 950 таких баллонов — они дают порядка 50 килограмм сырья. Использована была только половина собранного материала — остаток перераспределят в другие проекты.

«Алюминиевый лом требует около 5% энергии производства, которая затрачивалась бы на изготовление упаковки из первичного алюминия. Таким образом, обезвреживание и переплавка алюминия позволяют снизить его углеродный след и подарить нашим товарам вторую жизнь», — сообщили в Unilever.

8 парковок расположены по адресам:

  • проспект Большевиков, дом 32, корпус 1, литера А (2 велопарковки)
  • Комендантский проспект, дом 33
  • улица Карбышева, дом 9, литера А
  • 4-й Верхний переулок, дом 1А, литера Б
  • проспект Просвещения, дом 60, корпус 1, литера А (2 велопарковки)
  • Ленинский проспект, дом 94, корпус 1, литера А
     
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: