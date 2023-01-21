В Петербурге установили велопарковки из переработанных аэрозольных баллонов

Проект по сбору аэрозольных баллонов совместно организовали ритейлер «Перекресток» и компания Unilever. За 11 месяцев в пунктах сбора в супермаркетах было принято более 800 килограмм флаконов от дезодорантов, лаков для волос и других средств. Для производства одной велопарковки требуется около 950 таких баллонов — они дают порядка 50 килограмм сырья. Использована была только половина собранного материала — остаток перераспределят в другие проекты.

«Алюминиевый лом требует около 5% энергии производства, которая затрачивалась бы на изготовление упаковки из первичного алюминия. Таким образом, обезвреживание и переплавка алюминия позволяют снизить его углеродный след и подарить нашим товарам вторую жизнь», — сообщили в Unilever.

8 парковок расположены по адресам: