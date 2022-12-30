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Урбанистика

Смольный показал проекты благоустройства сквера имени Федора Пироцкого на Кирочной улице

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В концепции тематического оформления пространства включили объекты, которые связанны с именем инженера и изобретателя первого электрического трамвая Пироцкого. В том числе победители архитектурного конкурса предложили площадка с круговыми рельсами и передвижными скамейками в виде трамваев.

Пресс-служба КГА
Пресс-служба КГА
Пресс-служба КГА

Как рассказали в комитете по градостроительству и архитектуре, всего на рассмотрение поступило 12 проектов от участников из Петербурга и Москвы. Победителем конкурса стала архитектор Елена Шикова, которая представила проект общественного пространства с площадкой, арт-объектом и локациями для отдыха.

Ядром пространства будет площадка с круговыми рельсами и передвижными скамейками, представленными в проекте в двух вариантах: передвижная скамейка в виде вагона трамвая, либо футуристическая капсула из советского кинофильма «Гостья из будущего». Также проект предполагает создание арт-объекта стены-пазла, который расскажет о личности Пироцкого и истории создания трамвая.

Второе место получили авторский коллектив архитектурной мастерской Юсупова: Илья Юсупов, Владислав Муханов, Елена Барахоева, Евгений Поляков, Александра Шишова, Анастасия Бастрыгина.

Они предложили разместить памятник Пироцкому по центру главной аллеи сквера, а скульптуре использовать символ трамвайной колесной пары. Концепцией также предусмотрено размещение трамвайных путей, как напоминание о существовавшем ранее Рождественском трамвайном парке. На территории также может появиться площадка для отдыха у памятника, проведения временных выставок и сезонных мероприятий, а также детская игровая зона с качелями и скамейками.

Третье место жюри присудило проекту «Пространство и время», разработанному творческой группой ANT: Антощенко Михаил, Недоступ Андрей, Тимонин Никита. В концепции предполагалось размещение на основной оси сквера арт-объекта, символизирующего трамвай, разделенный временем на две части. Инсталляцию предлагают включать в окружающую среду за счет своей прозрачности и интерактивности.

Работы по проектированию и благоустройству Сквера, приуроченные к 180-летию со дня рождения русского инженера Пироцкого и 145-летию с момента изобретения трамвая. планируются к выполнению Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга в 2024-2025 годах.

Пресс-служба КГА
Пресс-служба КГА
Пресс-служба КГА
Пресс-служба КГА
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