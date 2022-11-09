В Петербурге сдают разрушающиеся архитектурные памятники: от особняка Мессонье возле «Севкабеля» до деревянной психбольницы Бари на Васильевском

Что такое «Рубль за метр»?

Это городская программа по льготной аренде исторических зданий в руинированном состоянии. Фонд имущественных отношений выставляет их на торги, где можно взять архитектурные памятники в аренду на 49 лет. В течение семи лет инвестор должен отремонтировать или отреставрировать объект — на этот срок он платит ту цену за аренду, которую зафиксировали по результатам аукциона. После того, как работы на здании примут, арендатор получает право собственности на него и может обратиться в комитет имущественных отношений за закреплением за ним минимальной аренды — один рубль за квадратный метр в год.