В Петербурге сдают разрушающиеся архитектурные памятники: от особняка Мессонье возле «Севкабеля» до деревянной психбольницы Бари на Васильевском

Спокойно, никакого криминала! Речь идет о городской программе по аренде архитектурных памятников в руинированном состоянии. Деревянное здание психиатрической лечебницы, где когда-то лечились писатели Всеволод Гаршин и Глеб Успенский, усадьба автора Китайского садика и дачи композитора Рубинштейна в Петергофе, архитектора Эдуарда Гана: «Собака.ru» рассказывает, какие разрушающиеся исторические дома можно взять по программе «Рубль за метр» .
Что такое «Рубль за метр»?
Это городская программа по льготной аренде исторических зданий в руинированном состоянии. Фонд имущественных отношений выставляет их на торги, где можно взять архитектурные памятники в аренду на 49 лет. В течение семи лет инвестор должен отремонтировать или отреставрировать объект — на этот срок он платит ту цену за аренду, которую зафиксировали по результатам аукциона. После того, как работы на здании примут, арендатор получает право собственности на него и может обратиться в комитет имущественных отношений за закреплением за ним минимальной аренды — один рубль за квадратный метр в год.
Дача И. Ф. Кречева
Деревянная дача в стиле модерна построена в начале XX века неизвестным архитектором. Здание, украшенное резьбой и башенками, принадлежало доктору медицины и статскому советнику Ивану Кречеву. В 2001 году КГИОП включил дом в список «выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». А через 15 лет его отнесли к памятникам регионального значения. Это одна из многих построек в Сестрорецке, которая находится в плачевном состоянии и нуждается в восстановлении. Сейчас Фонд имущества Петербурга включил дачу в программу «Аренда за рубль». Здание готовят к торгам.
Где: Сестрорецк, Григорьева, 18/6А.
Казармы Первого учебного мopского экипажа
Здание построены в 1836–1846 годах по проектам архитекторов Акутина, Анерта, Желязевича и Фарафонтьева как часть военного городка, куда помимо входили учебные корпуса, мастерские, подсобные помещения и сад. Внешний облик казарм дошел до нас без существенных изменений. Интерьеры же были существенно переделаны. Здесь в свое время размещались мужская гимназия имени Александра II, минный офицерский класс, где ученый Александр Попов провел первые в мире опыты по радиосвязи. С 1990 по 2020 год комплекс занимало металлообрабатывающее предприятие «Дест». Здания являются памятником архитектуры федерального значения. Сейчас комплекс готовят к торгам.
Где: Кронштадт, Коммунистическая, 3А.
Особняк Г.К. Мессонье
Деревянный особняк с башенкой на Кожевенной линии построен в 1873 году. Изначально здесь находилось правление химического завода «Мессонье, Кюнеман, Воде и Ко», затем — контора кабельного завода «Сименс и Гальске», на исторической территории которого сейчас располагается «Севкабель Порт», а в советское время — общежитие. Деревянный дом не сохранился, а руинированную башню выставили на торги.
Где: Кожевенная линия В.О., 38А.
Главное здание лечебницы для нервнодушевнобольных Бари А.Э.
В 1867 году под руководством психиатра Шульца, основателя Психиатрического отделения союза петербургских врачей, на Васильевском острове открыли частную лечебницу. После отъезда врача за границу учреждение переходит во владения его ученику, доктору Фрею. После смерти Фрея клинику возглавляет ученик Бехтерева, Бари. Он решает расширить учреждение и привлекает к проекту гражданского инженера Нимана, который возводит дворовой флигель и трехэтажный каменный дом. Через девять лет по проекту Яковлева строят здание с деревянным лицевым корпусом. Здесь в свое время лечились писатели Всеволод Гаршин и Глеб Успенский. Сейчас один из корпусов лечебницы выставили на торги.
Где: 5-я линия В.О., 60.
Усадьба архитектора Гана
Это скромное деревянное двухэтажное здание автора Китайского садика и дачи композитора Рубинштейна в Петергофе, архитектора Эдуарда Гана построено в 1850-е. У зодчего была еще квартира, поэтому на лето он часто сдавал усадьбу: среди арендаторов — Михаил Бенуа, сын известно архитектора. С 1970-х здание приходило в упадок, но расселили его окончательно только в 2011-м. Постройка признана памятником архитектуры регионального значения. Сейчас ее готовят к торгам.
Где: Петергоф, Собственный проспект, 22А.
Постройка Товарищества писчебумажной фабрики наследников К. П. Печаткина
Фабричный поселок в Красном селе состоит из шести зданий, расположенных между проспектом Красных Командиров и Безымянным озером. Они были построены по проекту инженера-техника Петра Горбунова в 1905-м. Все здания имеют статус памятника, но стоят заброшенными и подвергаются мародерству. Летом 2019 года дом №5 горел, сейчас его руины готовят к торгам. Кроме этой постройки, можно взять в аренду обветшавшие дома 2А и 7А.
Где: Красное Село, Фабричный поселок.
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