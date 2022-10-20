Бесплатный онлайн-курс «Искусство в городском пространстве: принципы интеграции паблик-арта» запущен на сайте образовательной программы Архитекторы.рф. Его слушателям расскажут обо всех этапах создания публичного искусства — от разработки концепции и привлечения художников до реализации проекта и его продвижения. Куратором курса выступила исследователь паблик-арта Ксения Владимирова.

Видеоуроки записали художники, архитекторы, кураторы и эксперты в сфере городской культуры. Сооснователь архитектурного бюро «Новое» Сергей Неботов рассказывает о том, как проводить предпроектный анализ территории, на которой появится арт-объект. Исполняющая обязанности директора ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова делится принципами формирования и презентации концепции проекта. Директор по коммуникациям «Выкса-фестиваля» Вероника Кандаурова дает советы по продвижению готовых проектов.

Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта, курс будут полезен сотрудникам городских администраций, кураторам, архитекторам и практикующим художникам — а также «всем, кто интересуется искусством и развитием городской среды». Помимо самих уроков он включает дополнительные материалы: полезные ссылки, шаблоны смет и брифов, проверочные тесты. Бонус-модуль — разбор кейса «Выкса-фестиваля» и рассказ о проектах паблик-арта в Архангельске.

«Интеграция любого предмета искусства в городскую среду требует не только таланта, но и узкоспециализированных знаний. Можно ли разместить мурал на этом доме, с кем согласовать установку скульптуры, как найти авторов для проекта? Курс поможет разобраться в этих и многих других вопросах», — отмечает директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

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