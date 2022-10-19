Кронштадт мог выглядеть иначе! Почему — расскажут на выставке неосуществленных архитектурных проектов

Выставка посвящена неосуществленным проектам в Кронштадте конца XIX — начала XX века, которые могли бы изменить привычный облик города-крепости. Так, на территории бывшей Нарвской площади мог появиться народный театр, балаган, летний цирк и даже здание мужской гимназии, а на месте Итальянского дворца — Дом Красной Армии и Флота.

Некоторые из этих проектов разрабатывали городские архитекторы Василий Виндельбандт, Олесь Силин, Николай Долбинский и другие.

В экспозиции также представят биографические материалы, эскизы предполагаемых к постройке зданий 30-х годов ХХ века, планы из архивов Петербурга, фотографии и материалы из фондов и собрания Музея истории Кронштадта.

Выставка «Призраки утраченного времени. Неосуществленные проекты Кронштадта» будет работать с 25 октября до 25 ноября 2022 года.

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