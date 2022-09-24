В Адмиралтейском районе обустроили новое общественное пространство

Сквер у Дома творчества «Измайловский» благоустроили по просьбам петербуржцев. Его выбрали в ходе голосования в рамках проекта «Твой бюджет». Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Ранее там не было дорожек, площадок, скамеек, урн. Ограждение вдоль Рижского проспекта было утрачено. Оставалась только полуразрушенная подпорная стенка. Из зеленых насаждений было несколько лип и каштанов.

Теперь в сквере разбиты газоны, уложены мощеные дорожки, восстановлена ограда, появились фонари. Специалисты по благоустройству высадили 17 деревьев и почти 900 кустарников, подобрав их таким образом, чтобы весной сад находился в цвету, а осенью постепенно окрашивался в жёлтые и красные цвета. «Садик стал уютным, в нем появилась детская площадка с безопасным резиновым покрытием. Он стал комфортным как для детей, так и для родителей, которые ждут ребят из дома творчества. Он удобен и для отдыха пенсионеров, для которых установлены скамейки», — отметил губернатор Александр Беглов.

Также в самом Доме творчества спустя несколько лет закончилась реставрация. До революции здание принадлежало семье Кирштенов — потомкам основателя обувной фабрики «Скороход».