В Красносельском районе открывается новое культурное пространство с коворкингом, библиотекой и курсами иностранных языков

8 октября по адресу улица Тамбасова дом 1 откроется пространство нового библиотечного центра. Об этом создатели рассказали Собака.ru. Особое внимание в БИАРе планируется уделять развитию двух направлений – лингвистическому и искусствоведческому. «Для взрослых, детей и юношей разрабатываются лекции, мастер-классы и развивающие курсы, которые помогут им лучше понимать язык искусства, расширять кругозор.В библиотечном центре «БИАР» можно будет овладеть английским, итальянским, а позже японским и немецким языками», — отметила Светлана Толстая, руководитель БИАР.

В день открытия состоятся мастер-классы по картинам Пикассо, Яёи Кусамы и Марка Ротко. Также будет действовать открытая мастерская, а в лекционном зале пройдет арт-перфоманс.