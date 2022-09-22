В Анненкирхе откроется выставка в честь 300-летия со дня ее освящения

На экскурсии по выставке расскажут о вкладе лютеран в историю России и Петербурга. Старейшая евангелическо-лютеранская община в России была основана еще при Иване Грозном, после чего приток лютеран только увеличивался, а с царствованием Петра I лютеранство приобрело привилегированное положение второго государственного исповедания.

«Среди деятелей культуры, науки и искусства было немало лютеран, в том числе это были прихожане Анненкирхе: семья ювелиров Фаберже, путешественник Миклухо-Маклай, художник Карл Брюллов и его семья, сподвижник Петра I Яков Брюс и многие другие», — говорят в Анненкирхе.

Выставка «Анненкирхе 300 лет» будет работать с 1 октября по 20 ноября 2022 года в Анненкирхе на Кирочной улице, 8.

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