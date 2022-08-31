«Типичный двор-колодец станет местом, где студенты могут отдохнуть на свежем воздухе между занятиями, проводить мероприятия, кинопоказы и прочее. Все можно двигать, переставлять под задачи и настроение. В планах устроить зеленую стену, чтобы двор стал совсем атмосферным», — поделились авторы проекта.

Бюро «Балкон» было основано на идее того, что городское озеленение должно быть простым и мобильным, подстраиваясь под окружающую среду. Бюро разрабатывает озеленение для креативных пространств, террас, кафе, дворов и балконов. В своих проектах «Балкон» использует преимущественно многолетние растения, которые не требуют сложного ухода и выглядят декоративно даже зимой.

«С балконами у нас особые отношения — мы рады видеть тренд, что они перестают быть хозблоками и все больше людей хотят использовать их как лаунж-зону на открытом воздухе. Отсюда и наше название. Балкон — это пограничное пространство между «своим» и «уличным», начать возделывать среду проще со своего кусочка», — отмечет основатель бюро Евгения Найденова.

Фото: Антон Иванов