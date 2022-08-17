10 общественных пространств Ленобласти: путеводитель от Новой Ладоги до Светогорска

Проспект Карла Маркса

Где это? Новая Ладога.

Что за место? Это центральная улица города со старинными купеческими домами и храмами. Сам проспект примыкает к Староладожскому каналу. В начале XVIII века он являлся крупнейшим гидротехническим сооружением Европы.

Какие проблемы? Отсутствовали твердое покрытие комплементарное исторической среде, малые архитектурные формы, системы освещения, санузлы. Скверы и пустыри вдоль сквера не использовали.

Чем интересно? В мае 2022 года проспект с прилегающими скверами и пустырями благоустроили, создали туристический кластер и зоны отдыха для местных жителей.

Кто занимался проектом? Архитектурное бюро «Хвоя», Центр компетенций Ленинградской области.

Что здесь делать? Гулять по историческому поселению, кататься на скейтборде, играть в шахматы, кататься качелях в Городском саду по 300-летним кедром, рыбачить на набережной.