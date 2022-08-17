10 общественных пространств Ленобласти: путеводитель от Новой Ладоги до Светогорска

Ленобласть — силиконовая долина общественных пространств. Специально для «Собака.ru» директор Центра Компетенций Ленобласти Екатерина Манжула составила путеводитель по новейшим достижениям урбанистики недалеко от Петербурга, которые нам всем срочно стоит увидеть.
Проспект Карла Маркса
Где это? Новая Ладога.
Что за место? Это центральная улица города со старинными купеческими домами и храмами. Сам проспект примыкает к Староладожскому каналу. В начале XVIII века он являлся крупнейшим гидротехническим сооружением Европы.
Какие проблемы? Отсутствовали твердое покрытие комплементарное исторической среде, малые архитектурные формы, системы освещения, санузлы. Скверы и пустыри вдоль сквера не использовали.
Чем интересно? В мае 2022 года проспект с прилегающими скверами и пустырями благоустроили, создали туристический кластер и зоны отдыха для местных жителей.
Кто занимался проектом? Архитектурное бюро «Хвоя», Центр компетенций Ленинградской области.
Что здесь делать? Гулять по историческому поселению, кататься на скейтборде, играть в шахматы, кататься качелях в Городском саду по 300-летним кедром, рыбачить на набережной.
Парк-пляж в Сясьстрое
Где это? Сясьстрой, улица Ленина, 169А.
Что за место? Песчаный берег реки Сясь всегда использовали как городской парк.
Какие проблемы? Маломобильные граждане и родители с колясками не могли гулять по Сосновому бору и пляжу. По территории проходила только одна дорожка, отсутствовало освещение, туалет так и не был восстановлен после пожара. На пляже отсутствовали раздевалки, зонты и спуски к воде. А центральная площадь представляла из себя неблагоустроенную поляну.
Чем интересно место? В конце прошлого года в парке создали сеть дорожек, ведущих к воде. На пляже установили навесы от солнца, кабинки для переодевания, сделали спуски к реке, понтон, волейбольную и скейт площадки, всесезонную горку для катания на ватрушках. На центральной парковой поляне разместили общественную площадь со сценой, универсальным и снек павильонами.
Кто занимался проектом? Архитектурное бюро NTML, Центр компетенций Ленинградской области.
Что здесь делать? Гулять, кататься на скейте, ватрушках, играть в волейбол, купаться и загорать, посещать концерты.
Что еще будет? На берегу откроют лодочную станцию и пункт проката лодок.
Набережная Луги и парк «Заречный»
Где это? Луга, Средняя Заречная улица.
Что за место? Это зеленая зона со сложными рельефами с многолетними корабельными соснами, черничными полянами.
Какие проблемы? Раньше здесь был парк аттракционов, но из-за отсутствия прогулочных дорожек, освещения, оторванности от центра и сложного рельефа с большими перепадами высот гулять по парку было некомфортно.
Чем интересно? В прошлом году на территории открыли прогулочные маршруты, доступные для маломобильных граждан, благоустроили зоны для отдыха, сделали скейт-площадку. А парк и набережную вдоль реки Луги связали вантовым пешеходным мостом.
Кто занимался проектом? МАРШ лаб, Центр компетенций Ленинградской области.
Что здесь делать? Кататься на аттракционах и скейтбордах, прыгать на батуте, посещать веревочный парк, отдыхать на городских качелях под вековыми дубами, смотреть на арт-объекты, посещать кафе.
Центральная площадь и парк «Спортивный»
Где это? Тосно, проспект Ленина, 45.
Что за место? Полтора года назад в центре Тосно у районного культурно-спортивного центра располагался пустырь. С советских времен здесь остался спортивный кластер, обнесенный сеткой. Молодежь с помощью подручных средств строила сооружения для катания на скейтбордах, самокатах и роликах. Прошлым летом место превратили в благоустроенный спортивный парк. Есть детская площадка и зоны отдыха на Центральной площади.
Кто занимался проектом? «FK-ramps», Администрация города Тосно.
Что здесь делать? Кататься на скейтборде, играть в мини-футбол, настольный теннис, стритбол. Заниматься на памптреке, воркаутом, BMX-фристайлом. Расположение в центре города возле большого количества ресторанов, кафе, булочных, кофешопов позволяет посетителям отдохнуть и остаться на светомузыкальные шоу, которое проходит каждые выходные на площади.
Парусинка
Где? Ивангород, улица Текстильщиков.
Что это за место? Парусинка — бывшая жилая слобода при мануфактурах ткацкого промышленника и мецената Барона Штиглица. Здесь расположен крупнейший водопад в Европе — Нарвский.
Какие проблемы? Ивангород — приграничный, город. Этот статус накладывает отпечаток на его экономику и развитие. После распада Советского Союза, закрытия города для свободного въезда и Льнопрядильной мануфактуры, район и город начали приходить в упадок. Несмотря на это стилистика района, построенного в XIX веке, сохранилась. Благоустройство района не проводили более 60 лет. Там отсутствовали удобные дороги и транзиты, безопасные лестницы, достаточное освещение, безопасный променад и функциональные зоны.
Что здесь делать? Гулять по историческому району Парусинка, смотреть на водопад, посещать Ивангородскую крепость и смотровую площадку с видом на нее и Нарвскую крепость, Ивангородский художественный музей с самой большой коллекцией работ Билибина.
Что будет? До конца года запустят информационно-туристический центр, откроют кафе, благоустроят видовые площадки и променады с городскими качелями, детские площадки с катальными горками и скалодромом, площадь с летним кинотеатром.
Кто занимается проектом? Архитектурное бюро Ludi_architects, Центр компетенций Ленинградской области.
Парк «Спортивный»
Где? Луга, Комсомольский проспект 2.
Что это за место? Парк у стадиона и сам стадион исторически были центром футбола.
Какие проблемы? Из-за оторванности от центра города, сложной транспортной доступности, заброшенности с 1990-х годов территория пришла в упадок.
Что здесь будет? Прогулочно-спортивный кластер. Проект включает места для прогулок и досуга, многофункциональную спортивную площадку, лыжную зону, скалодром и стадион. Новое пространство дополнит зеленый каркас Луги и уже существующие общественные пространства. А появление второго моста, связывающего спортивный кластер с центром города позволит перемещаться между городскими пространствами быстро и комфортно.
Кто занимается проектом? МАРШ лаб, Центр компетенций Ленинградской области.
Свирская набережная
Где? Лодейное Поле, проспект Урицкого, 1.
Что это за место? Рекреационная зона вдоль реки Свирь в центре города. В 1702 году в этом месте Петр I заложил Олонецкую корабельную верфь для строительства Балтийского флота, а в 1703 году именно здесь был построен известный фрегат «Штандарт».
Какие проблемы? Неактуальное благоустройство и малые архитектурные формы, мало освещения, нет выходов к воде, мест досуга детей и подростков. Рядом располагается речной причал, и из-за оторванности и неопрятности набережной туристы приезжающие на речном транспорте не останавливаются в городе.
Что здесь делать? Посещать деревню Верхние Мандроги и изучать старинный быт, ремесла, гулять по историческому центру и набережной города Лодейное поле, смотреть Дом Петра I, Верхнесвирскую ГЭС и церкви Деревянного кольца Подпорожья.
Что будет? Весной 2023 года откроют благоустроенную Свирскую набережную. Здесь будет прогулочная зона с гамаками, городские качели и гамаки над рекой.
Кто занимается проектом? Администрация Лодейного Поля.
ИЖОРА_парк
Где? Коммунар, Ижорская улица, 20.
Что за место? Набережная располагается вдоль реки Ижоры и является главным рекреационным пространством города.
Какие проблемы? Отсутствовали тротуары, освещение, инфраструктура для маломобильных групп населения, безопасного доступа к воде. Пространство использовали маргинальные группы, поэтому территория была загрязнена бытовыми отходами.
Что там будет? В 2023-м откроют детские и спортивные площадки, прогулочный и вело-маршрут, пространства для отдыха и кормления уток, точки общепита и проката спортинвентаря. Вдоль парка будет проходить велодорожка Москва-Петербург (Вело 1). Уже работает городская лаборатория, где молодежь обсуждает экологические проблемы и благоустройство среды.
Кто занимается проектом? ООО «Студия «Кремль» и студенты СПбГАСУ, Центр компетенций Ленинградской области.
Летний сад
Где? Тихвин, Советская улица, 47А.
Что за место? Рекреационная зона в исторической части города вблизи Тихвинского Успенского монастыря, заложенного в XVI веке. Первым благородил территорию купец Иосиф Владимирович Лохвицкий. Со временем здесь проложили аллеи, построили летний театр, обустроили танцевальную площадку.
Какие проблемы? Отсутствует освещение, места для отдыха и массовых мероприятий.
Что будет? Весной 2023 года откроют обновленный парк «Летний сад». Планировочная идея проекта — классическое трилучие. Оно берет начало с входной площади и распространяется по трем направлениям сада. В центральной части напротив главного входа запроектирован лабиринт из живой изгороди с местами для отдыха. Существующее кафе на территории Летнего сада переформатируют в семейное и организуют открытую террасу с видом на парк. Построят систему игровых и спортивных площадок со спуском к воде, сцену с амфитеатром для камерных выступлений и литературных чтений. А с левой стороны зимой установят ледяную горку.
Кто занимается проектом? Архитектурное бюро «M4» при участии Центра компетенций Ленинградской области.
Что здесь делать? Смотреть Тихвинский Успенский монастырь, заложенный в XVI веке, гулять по историческому центру, есть пирожки и пряники, посещать джазовые фестивали.
Бумажная площадь
Где? Светогорск, Пограничная улица, 1.
Что это место? До 1949 года здесь располагалась главная торговая площадь города «Счастливый угол». В дальнейшем на ней проводили все массовые мероприятия и демонстрации. В 1990-е территория превратилась в пустырь.
Какие проблемы? Отсутствие элементов благоустройства.
Что будет? В октябре завершат строительство нового общественного пространства — Бумажной площади. Здесь организуют зоны для отдыха, установят интерактивные качели, памятник пограничником, сцену в формате амфитеатра для камерных мероприятий, информационно-выставочный павильон с музеем бумаги и универсальным залом для временных выставок, откроют кафе.
Кто занимается проектом? Архитектурное бюро NTML, Центр компетенций Ленинградской области.
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