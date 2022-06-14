Исследование. Руин-бары и городские огороды: что делать с промзонами в Петербурге?

Что такое «серый пояс»?

«Серый пояс» — промышленная и отчасти постиндустриальная территория, расположенная между историческим центром Петербурга и новыми растущими районами города. Это промышленные объекты, пустыри, маргинальные территории, коммунально-складские, транзитные зоны, которые считаются пустыми, так как в них не выявлены ценные качества. Сейчас пояс воспринимается как «резервный пустырь» для новой застройки. На самом деле — это тысячи гектаров исторически ценной и типологически разнообразной городской ткани.

Как он образовался?

В Советском Союзе земельных рынков не существовало. В таких условиях предприятия были заинтересованы не в увеличении прибыли, а в минимизации убытков. При этом заводы оказывали сильное влияние на городское планирование, в том числе на разработку директивных генеральных планов. Фабрики, расположенные на потенциально выгодных территориях, продолжали развиваться в своих границах, образуя «серые пояса» непропорционально большой площади. Эта тенденция наиболее остро стоит в городах, где перерыв в существовании земельных рынков составлял 70 лет. К таким странам можно отнести Россию, Украину, Беларусь, Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. В Восточной Европе, где земельных рынков не было 40 лет, это явление выражено меньше, но промышленные территории также имеют значительную площадь.