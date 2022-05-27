Дом в виде космического корабля был построен в Барвихе по проекту архитектора Захи Хадид для предпринимателя и совладельца компании «Капитал Груп» Владислава Доронина. По информации СМИ, особняк планировался в качестве подарка для модели Наоми Кэмпбелл, с которой Доронин состоял в отношениях с 2008 года.

«Я сказал ей: "Хочу просыпаться утром и видеть только голубое небо. Не хочу видеть соседей, хочу чувствовать свободу". Она мне отвечает: "Ты же понимаешь, что тогда ты должен быть выше деревьев". Я говорю: "Да". И она взяла салфетку и сделала набросок дома. Я посмотрел и сказал: "Мне нравится"», — рассказывал Доронин о том, как пришла идея построить дом.

Однако в октябре 2012 пара рассталась: с тех пор особняку по проекту Хадид пытаются найти новых хозяев. Сейчас дом выставлен на продажу на «Авито», где появилось объявление под названием «Дом 2700 м2 на участке 75 сот.». Стоимость лота — 5 005 327 000 рублей.