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Урбанистика

В Петербурге открывается пространство «Двор Гостинки». Что там будет?

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Во дворе Гостиного двора в субботу, 21 мая, официально открывается общественное пространство — с зонами для отдыха, фудмаркетом и столами для настольного тенниса.

Фото предоставлено пресс-службой Гостиного Двора

Площадка оборудована местами для отдыха с шезлонгами. На территории пространства представлены 15 гастропроектов: Burito Favorito, Madam Wong, Turkish food, Punk Monkey, «Милано», «Мидийное место», Sinar Pizza Diego da Napoli, Burger Syndicate, «Чешский трдельник», Camper coffee и другие. Также петербуржцы здесь могут поиграть в настольные игры и в пинг-понг. Двор будет открыт ежедневно с 12:00 до 23:00.

В июне здесь организуют площадку для проведения лекций, мастер-классов и выставок под открытым небом. Кроме того, во дворе откроют спортивную зону, где будут проводить занятия и соревнования, и обустроят территорию для домашних животных: поставят станции с поилками и гигиеническими пакетами, обустроят интерактивную зону для собак. 

Фото предоставлено пресс-службой Гостиного Двора

В июле во дворе появится сцена. На ней регулярно будут проходить камерные выступления музыкантов разных направлений, джазовые концерты, латиноамериканские танцы, театральные постановки, а по вечерам — танцы под живую музыку и DJ-сеты. В августе в общественном пространстве откроют ярмарочную площадь.

Впервые внутренний двор Гостиного двора открылся для петербуржцев в прошлом году — ранее попасть сюда могли только сотрудники универмага, работники из располагающихся тут офисных зданий и ученики музыкальной академии. Изначально проектом занималась команда «Цифербурга». Сейчас его развивает команда консультантов в сфере развития активов и ивент индустрии SQM и BRIX совместно с администрацией Большого Гостиного Двора. Миссия проекта — создать пространство, где найдется место и занятие по душе для жителей и гостей города. В разговоре с «Собака.ru» кураторы проекта подчеркнули, что планируется зимний формат площадки.

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