В Петербурге открывается пространство «Двор Гостинки». Что там будет?

Площадка оборудована местами для отдыха с шезлонгами. На территории пространства представлены 15 гастропроектов: Burito Favorito, Madam Wong, Turkish food, Punk Monkey, «Милано», «Мидийное место», Sinar Pizza Diego da Napoli, Burger Syndicate, «Чешский трдельник», Camper coffee и другие. Также петербуржцы здесь могут поиграть в настольные игры и в пинг-понг. Двор будет открыт ежедневно с 12:00 до 23:00.

В июне здесь организуют площадку для проведения лекций, мастер-классов и выставок под открытым небом. Кроме того, во дворе откроют спортивную зону, где будут проводить занятия и соревнования, и обустроят территорию для домашних животных: поставят станции с поилками и гигиеническими пакетами, обустроят интерактивную зону для собак.