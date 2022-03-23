В Петербурге состоялся финал архитектурного хакатона HackCitySpaces 2.0. За 20 дней молодые специалисты вместе с менторами и экспертами разработали дизайн-проекты общественного значимых территорий для 25 населенных пунктов Ленинградской области. Все работы созданы с учетом особенностей территорий, выделенных бюджетов и пожеланий местных жителей. Показываем проекты-победители, которые могут быть реализованы в регионе уже в 2023 году.
Победителями HackCitySpaces 2.0 стали дизайн-проекты в следующих номинациях:
«Лучшее решение для города от 10-20 тысяч населения»
- Первое место: проект для Волосово,
- Второе место: команда, разработавшая проект для Шлиссельбурга,
- Третье место: команда с проектом для Приозерска.
«Лучшее решение для города от 20-44 тысяч населения»
- Первое место: Сланцы,
- Второе место: Кировск,
- Третье место: Никольское.
«Лучшее решение для города от 40-90 тысяч населения»
- Первое место: команда с проектом для города Гатчина,
- Второе место: проект для Всеволожска,
- Третье место: проект для Кудрово.
Общий призовой фонд архитектурного хакатона HackCitySpaces 2.0 составил 630 тысяч рублей. За первое место присуждается 100 тысяч рублей, за второе — 70 тысяч, третье — 40 тысяч рублей. Проекты-победители, а также остальные 16 проектов будут опубликованы на единой федеральной платформе для онлайн-голосования gorodsreda.ru.
«Я всегда говорил, что концепции благоустройства нужно создавать в тесном сотрудничестве с местными жителями. Только так удается выпускать проекты, которые максимально соответствуют запросам населения. Такую возможность уже второй год даёт наш хакатон. В этом году участники конкурса представили сильные проекты. Очень внимательно ознакомился с каждым и реализовать хочется все. Поэтому по итогам хакатона проекты всех участников будут заявлены на голосовании на общероссийской платформе Минстроя. Поддержанные жителями будут реализованы в 2023 году», — отметил зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.
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