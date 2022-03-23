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Урбанистика

Посмотрите на проекты-победители архитектурного хакатона. Они могут быть реализованы в Ленинградской области

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В Петербурге состоялся финал архитектурного хакатона HackCitySpaces 2.0. За 20 дней молодые специалисты вместе с менторами и экспертами разработали дизайн-проекты общественного значимых территорий для 25 населенных пунктов Ленинградской области. Все работы созданы с учетом особенностей территорий, выделенных бюджетов и пожеланий местных жителей. Показываем проекты-победители, которые могут быть реализованы в регионе уже в 2023 году.

Победителями HackCitySpaces 2.0 стали дизайн-проекты в следующих номинациях:

«Лучшее решение для города от 10-20 тысяч населения»

  • Первое место: проект для Волосово,
  • Второе место: команда, разработавшая проект для Шлиссельбурга,
  • Третье место: команда с проектом для Приозерска.

Здесь и далее: проект «Парк Велес» для Волосово

Здесь и далее: проект для Шлиссельбурга

Здесь и далее: проект для Приозерска

«Лучшее решение для города от 20-44 тысяч населения»

  • Первое место: Сланцы,
  • Второе место: Кировск,
  • Третье место: Никольское.

Здесь и далее: проект для города Сланцы

Здесь и далее: проект для Кировска

Здесь и далее: проект для города Никольское

«Лучшее решение для города от 40-90 тысяч населения»

  • Первое место: команда с проектом для города Гатчина,
  • Второе место: проект для Всеволожска,
  • Третье место: проект для Кудрово.

Здесь и далее: проект для города Гатчина

Здесь и далее: проект для Всеволожска

Здесь и далее: проект для города Кудрово

Общий призовой фонд архитектурного хакатона HackCitySpaces 2.0 составил 630 тысяч рублей. За первое место присуждается 100 тысяч рублей, за второе — 70 тысяч, третье — 40 тысяч рублей. Проекты-победители, а также остальные 16 проектов будут опубликованы на единой федеральной платформе для онлайн-голосования gorodsreda.ru.

«Я всегда говорил, что концепции благоустройства нужно создавать в тесном сотрудничестве с местными жителями. Только так удается выпускать проекты, которые максимально соответствуют запросам населения. Такую возможность уже второй год даёт наш хакатон. В этом году участники конкурса представили сильные проекты. Очень внимательно ознакомился с каждым и реализовать хочется все. Поэтому по итогам хакатона проекты всех участников будут заявлены на голосовании на общероссийской платформе Минстроя. Поддержанные жителями будут реализованы в 2023 году», — отметил зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

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