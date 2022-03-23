Общий призовой фонд архитектурного хакатона HackCitySpaces 2.0 составил 630 тысяч рублей. За первое место присуждается 100 тысяч рублей, за второе — 70 тысяч, третье — 40 тысяч рублей. Проекты-победители, а также остальные 16 проектов будут опубликованы на единой федеральной платформе для онлайн-голосования gorodsreda.ru.

«Я всегда говорил, что концепции благоустройства нужно создавать в тесном сотрудничестве с местными жителями. Только так удается выпускать проекты, которые максимально соответствуют запросам населения. Такую возможность уже второй год даёт наш хакатон. В этом году участники конкурса представили сильные проекты. Очень внимательно ознакомился с каждым и реализовать хочется все. Поэтому по итогам хакатона проекты всех участников будут заявлены на голосовании на общероссийской платформе Минстроя. Поддержанные жителями будут реализованы в 2023 году», — отметил зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.