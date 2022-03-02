Как повысить конкурентоспособность Петербурга в борьбе за человеческий капитал?

управляющий партнер LETEFICO

Инвестиции в культурное наследие все еще сопровождаются большими рисками, поэтому ими преимущественно занимаются меценаты и благотворители.

Неотъемлемая составляющая нашего города — это его культурная среда, без чего гости Петербурга не могут наслаждаться им в полной мере. Я больше 20 лет занимаюсь инвестиционными проектами в сфере недвижимости и строительства, в том числе креативными пространствами, 4 года преподаю юридические аспекты для стартапов, которые хотят заниматься культурными проектами, поэтому получаю обратную связь от этих людей. Искренне считаю их героями. Ведь в чистом виде инвесторов, которые понимают, что они возьмут объект культурного наследия и сделают из него коммерческий проект, нет. Остаются меценаты и благотворители, то есть люди из бизнеса, которые зарабатывают на других отраслях, а в эти проекты вкладывают. И вкладывают из любви к городу, к жителям города, туристам, потому что они хотят создать в Петербурге комфортную городскую среду.

Конечно, у нас есть успешные проекты, такие как Третье Место, Севкабель Порт, Новая Голландия, Музей Фаберже, Центр дизайна ARTPLAY. Но я бы хотела обратить внимание на проекты, которые не увенчались успехом. Ведь для того чтобы понять, какие есть проблемы, надо сделать работу над ошибками. Возьмем, например, Голицын Лофт — очень насыщенный арт-кластер, в котором было много малого бизнеса, предпринимателей, художников, но, к сожалению, из-за конфликта между управляющей компанией и их партнерами проект был вынужден закрыться. Еще два проекта, которые остаются болью нашего города, — это Конюшенное Ведомство и Апраксин двор. Да, город пытается предлагать какие-то механизмы, чтобы наладить с инвестором диалог, даже разработал программу «Рубль за метр». Но если вы присмотритесь к ее условиям, то увидите, что они невыполнимы. На протяжении семи лет инвестор должен вложить огромные инвестиции в объект, и только потом при условии, если ему удастся привести его в порядок и приспособить для современного использования, он сможет получить арендную ставку 1 рубль за метр. Заметьте, с 2018 года не так много объектов было взято на эти условиях. Почему? Потому что риски частных инвесторов очень велики, и вот некоторые из них:

— огромный размер инвестиций (реставрация — это дороже, чем новое строительство и даже реконструкция);

— сложный процесс согласований (сделать не одну историко-культурную экспертизу дорогого стоит);

— ограничения с приспособлением объектов культурного наследия для современного использования (это не только сложности с инженерными сетями, но и ограничения по коммерческим функциям).

Несмотря на это, мне кажется, город может что-то сделать, если будет вести открытый диалог с инвесторами. Если будет налажена обратная связь, если город сможет предложить льготы (может быть, не только город, но Российская Федерация), то это поможет сделать такие проекты более привлекательными. И самое главное здесь, конечно же, не мешать частным инвесторам реализовывать такие прекрасные проекты.