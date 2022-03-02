Вопросы развития Петербурга с точки зрения сохранения и развития человеческого капитала обсудили на конференции «Петербург будущего – 2022», организованной «Собака.ru».
Сессия «Как повысить конкурентоспособность Петербурга в борьбе за человеческий капитал?» была посвящена проблеме повышения привлекательности Петербурга для жителей, туристов и, самое главное, профессионалов, которые сейчас нередко покидают город. Спикеры обсуждали, как найти баланс между привлечением инвестиций и сохранением исторического наследия, прекратить отток молодежи и профессионалов. Модерировала сессию Елена Бодрова, вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД). Она расспросила спикеров о том, что власти, бизнес, девелоперы, меценаты могут сделать для того, чтобы Петербург развивался, повышал как свой культурный статус, так и статус города с привлекательными рабочими местами, чтобы жители не уезжали, а культура пришла в каждый район. По ее словам, бренд Петербурга сегодня безусловно всемирно известен, но предстоит еще большая работа по созданию бренда петербуржца. Если сегодня принято считать, что это хмурый человек, недовольный климатом, то в будущем хотелось бы, чтобы петербуржец ассоциировался с успешным горожанином, который живет в мегаполисе, в котором удобно работать и отдыхать, а на инвестициях в город можно зарабатывать.
Сергей Корнеев
председатель Комитета по развитию туризма
Петербург может быть стартовой площадкой для новых решений в сфере гостеприимства.
До пандемии туризм был одной из самых развивающихся отраслей мировой экономики. Он был главным генератором создания новых рабочих мест в мире. Только представьте: каждые 5 туристов создают одно новое рабочее место, каждые 3 гостя обеспечивают одно место деньгами, которые они тратят в городе. Надеюсь, так будет и в дальнейшем. По данным проведенного в прошлом году исследования, около 400 тысяч работающих петербуржцев так или иначе связаны своими доходами с этой отраслью.
Город на Неве располагает богатыми возможностями для того, чтобы быть стартовой площадкой для новых решений в индустрии гостеприимства, которые приведут к созданию новых объектов, новых пространств. Живой, развивающийся, динамичный город — таков запрос современного путешественника. Поэтому новая туристская география — это современный, очень разнообразный мегаполис, где каждый объект, каждая страница истории, каждая территория раскрывает по-новому те или иные его черты, вносит что-то неповторимое в его особую атмосферу. И здесь у нас есть как минимум два направления развития в соответствии с потребностями современных путешественников: бриллиантовое ожерелье пригородов Петербурга и объекты, которые реализуются непосредственно в городе. Уникальный «Остров фортов», Севкабель Порт, Никольские ряды, Гостиный двор, Ленполиграфмаш, Новая Голландия — это пространства, которые отвечают запросам туриста, потому что они не только исконно петербургские, но и дают возможность попробовать что-то новое как в художественном, так и, например, в гастрономическом плане. Мы вместе с бизнесом, с инициаторами проектов, стараемся создать бесконечный конструктор путешествий в Северную столицу в любой сезон и на годы вперед.
Во время пандемии нашей задачей было сохранить основу отрасли, сохранить костяк лучших туристских кадров, инфраструктуру и высокую репутацию туристского Санкт-Петербурга. И у нас всех вместе это получилось, что и доказывают многочисленные российские и международные премии в области туризма. В этом году мы с Федеральным агентством по туризму будем открывать международный образовательный центр компетенций в сфере туризма под эгидой туристской организации ООН. Решение уже поддержано Правительством РФ, оно вошло в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Это будет первый подобный центр в Европе, что значит, мы готовы делиться нашим опытом, знаниями и повышать уровень туристской отрасли в соответствии с международными стандартами.
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Майя Петрова
управляющий партнер LETEFICO
Инвестиции в культурное наследие все еще сопровождаются большими рисками, поэтому ими преимущественно занимаются меценаты и благотворители.
Неотъемлемая составляющая нашего города — это его культурная среда, без чего гости Петербурга не могут наслаждаться им в полной мере. Я больше 20 лет занимаюсь инвестиционными проектами в сфере недвижимости и строительства, в том числе креативными пространствами, 4 года преподаю юридические аспекты для стартапов, которые хотят заниматься культурными проектами, поэтому получаю обратную связь от этих людей. Искренне считаю их героями. Ведь в чистом виде инвесторов, которые понимают, что они возьмут объект культурного наследия и сделают из него коммерческий проект, нет. Остаются меценаты и благотворители, то есть люди из бизнеса, которые зарабатывают на других отраслях, а в эти проекты вкладывают. И вкладывают из любви к городу, к жителям города, туристам, потому что они хотят создать в Петербурге комфортную городскую среду.
Конечно, у нас есть успешные проекты, такие как Третье Место, Севкабель Порт, Новая Голландия, Музей Фаберже, Центр дизайна ARTPLAY. Но я бы хотела обратить внимание на проекты, которые не увенчались успехом. Ведь для того чтобы понять, какие есть проблемы, надо сделать работу над ошибками. Возьмем, например, Голицын Лофт — очень насыщенный арт-кластер, в котором было много малого бизнеса, предпринимателей, художников, но, к сожалению, из-за конфликта между управляющей компанией и их партнерами проект был вынужден закрыться. Еще два проекта, которые остаются болью нашего города, — это Конюшенное Ведомство и Апраксин двор. Да, город пытается предлагать какие-то механизмы, чтобы наладить с инвестором диалог, даже разработал программу «Рубль за метр». Но если вы присмотритесь к ее условиям, то увидите, что они невыполнимы. На протяжении семи лет инвестор должен вложить огромные инвестиции в объект, и только потом при условии, если ему удастся привести его в порядок и приспособить для современного использования, он сможет получить арендную ставку 1 рубль за метр. Заметьте, с 2018 года не так много объектов было взято на эти условиях. Почему? Потому что риски частных инвесторов очень велики, и вот некоторые из них:
— огромный размер инвестиций (реставрация — это дороже, чем новое строительство и даже реконструкция);
— сложный процесс согласований (сделать не одну историко-культурную экспертизу дорогого стоит);
— ограничения с приспособлением объектов культурного наследия для современного использования (это не только сложности с инженерными сетями, но и ограничения по коммерческим функциям).
Несмотря на это, мне кажется, город может что-то сделать, если будет вести открытый диалог с инвесторами. Если будет налажена обратная связь, если город сможет предложить льготы (может быть, не только город, но Российская Федерация), то это поможет сделать такие проекты более привлекательными. И самое главное здесь, конечно же, не мешать частным инвесторам реализовывать такие прекрасные проекты.
Роман Голованов
председатель Комитета по инвестициям
У города активная позиция по развитию человеческого капитала.
Город — это люди, которые в нем рождаются, живут, работают и отдыхают. Это наш человеческий капитал, тот единственный актив, который не подвергается инфляции: сколько ты вкладываешь в себя, столько и получаешь.
С позиции государства, прежде всего, это интеллектуальные мощности, добавленная стоимость и производительность, а значит, конкурентное преимущество по сравнению с другими странами.
В современных реалиях, чтобы государство богатело и укреплялось, необходимо обеспечить комплексный подход к развитию личности. Человек должен иметь возможность не только успешно работать, но и получать удовольствие от жизни, развиваться — а для этого должна быть качественная, комфортная, доступная инфраструктура и инвестиции в нематериальные активы. Кстати, по данным аналитиков, для этого ежегодно 2/3 инвестиций должны вкладываться в «железо» (инфраструктуру), а 1/3 — в человеческий капитал.
Яркий пример проекта, который заточен на развитие человеческой личности, — туристско-рекреационный кластер «Остров Фортов» в Кронштадте. Мы видим, как инвесторы комплексно подходят к освоению территории и создают не только рабочие места, но и современные комфортные пространства, где можно отдыхать, проводить время с семьей.
Благодаря проекту в Кронштадте уже к 2024 году будут построены образовательные, музейные и спортивные объекты, активное развитие получат научно-исследовательская и туристическая сферы. В целом, этот подход к проекту ориентируется на комфортный жизненный цикл человека, концепцию «живи-работай-отдыхай».
Если говорить о дальнейших планах, то у города в направлении развития человеческого капитала активная позиция. Сейчас идет работа и над другими комплексными инвестиционными проектами, среди которых территория развития СПбГУ, Хайпарк ИТМО на юге Санкт-Петербурга, а также новый кампус под эгидой Политеха.
Ксения Шойгу
руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов»
У объектов культурного наследия и проектов освоения территорий долгий срок окупаемости, поэтому для их реализации так важна поддержка властей.
Комплексное развитие территорий — это всегда масштабная совместная работа с городскими и федеральными властями. Успехи «Острова фортов» являются заслугой не только проектной команды, но и правительства Санкт-Петербурга, коллег из федеральных министерств и ведомств, которые нас очень поддерживают.
В работу над кластером вовлечено большое количество участников, что позволяет двигаться вперед очень быстро. К настоящему времени открыта первая и вторая очереди парка, который уже стал востребованным общественным пространством для кронштадтцев и гостей города. Найдены инвесторы и меценаты для строительства почти всех запланированных объектов социальной и туристской инфраструктуры. Ведется активная работа по лицею, Музею военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, яхтенному порту, гостинице 3*, жилому комплексу с детскими садами и поликлиникой и др. При поддержке Минстроя и Минтранса России сделан большой шаг вперед в вопросе модернизации транспортной и инженерной инфраструктуры Кронштадта.
Для проекта «Остров фортов» разработана финансовая smart-модель, которая постоянно дополняется и обновляется с учетом динамики различных параметров. В комплексном развитии территории есть свои особенности. Например, долгая окупаемость инфраструктурных объектов. В этой связи особо ценна поддержка федеральных и региональных властей, которые софинансируют развитие дорожной инфраструктуры и инженерных сетей.
Главный принцип качественного проекта комплексного развития территории — ориентирование на потребности всех сторон: жителей, туристов, города, местного бизнеса. Мы строим «Остров фортов» на этой основе.
В Петербурге есть практически всё в зоне шаговой доступности. И я бы очень хотела, чтобы так же было в Кронштадте как районе Северной столицы. Чтобы у жителей имелись такие же возможности: хорошие детские сады и школы, парки, набережные для прогулок и занятий спортом. Чтобы туристы могли с комфортом знакомиться с местными достопримечательностями, кронштадтский бизнес — развиваться, а город — успешно решать общественные задачи на территории.
В «Острове фортов» для кронштадтцев создаются новые рабочие места рядом с домом — их будет более 1500, причем разных специальностей и различной квалификации. На территории кластера уже работают частные предприниматели, малые и средние предприятия, а с увеличением турпотока расширится платежеспособный спрос и, соответственно, возможности роста для местного бизнеса.
Для тех, кто хочет узнать больше о военно-морском флоте, в кластере «Остров фортов» уже в 2023 году откроется Музей военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром и первой советской атомной подводной лодкой в качестве центрального экспоната. Для туристов в течение четырех лет появятся марина, две гостиницы и другие объекты сферы гостеприимства.
Мы создаем территорию, на которой жители, гости города и бизнес могут комфортно взаимодействовать по принципу win-win.
Важнейшая миссия «Острова фортов» — сохранение исторического наследия. Наша задача — подарить новую жизнь легендарным кронштадтским фортам, уникальным памятникам истории под охраной ЮНЕСКО. Эти объекты входят в сферу полномочий Министерства культуры Российской Федерации и КГИОП, поэтому любые решения по их реставрации и использованию находятся в ведении федеральных и региональных властей. Как проектный офис, команда «Острова фортов» координирует рабочие процессы и содействует тому, чтобы форты в запланированные сроки были восстановлены, музеефицированы и открыты для людей. Через музейные экспозиции для общественности будут раскрываться важнейшие для отечественной истории темы, связанные с ВМФ России и Кронштадтом.
Концепцией реставрации и приспособления, которая утверждена Советом по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга, предусмотрена реализация точечных проектов. Они позволят раскрыть туристский потенциал «Кроншлота», «Петра Первого» и «Императора Александра Первого». Появятся площадки для проведения мероприятий, рестораны, гостиничные номера, магазины сувенирной продукции. При этом культурная идентичность фортов будет сохранена. Туристская инфраструктура, которая будет там создана, максимально отразит историю использования помещений этих легендарных оборонительных сооружений.
Никита Явейн
руководитель архитектурного бюро «Студия-44»
Чтобы удержать молодежь, нужно создавать постиндустриальные зоны.
Мы, по-моему, не о нашем городе говорим, а о каком-то другом. О том городе, который у нас в голове, скорее, чем на самом деле. Я честно скажу, все не очень хорошо, и нам надо создавать постиндустриальные зоны, чтобы удержать молодежь до тридцати, ведь в ней наше будущее и это она дает конкурентные преимущества Петербургу. Десятки тысяч айтишников живет в нашем городе, у нас великолепная учебная база, и тут мы впереди не только Москвы, но и планеты всей. Несмотря на это очень многие уезжают, и город становится своеобразной транзитной базой. Одна из главных причин — это отсутствие работы, но давайте проанализируем и наши городские места. Сравним их не с Ленинградской областью, а с Москвой, где создали очень удобный пешеходный центр. Там создали Красный Октябрь, Винзавод, Мануфактуру, не говоря уже о Парке Горького и Третьяковке... Я могу без конца перечислять такие индустриальные тусовки.
У нас все это — какие-то маленькие дырочки, маленькие точечки, а нужны серьезные среды, которые будут опорой, поэтому надо думать о ночных барах, о тусовочных местах. В этом будущее города, и с этим у нас очень все плохо. Надо поддерживать то, что уже само развивается и создавать новые бесконечные цепочки-альтернативы. Ну, возьмем, Севкабель Порт. Да, место хорошее, но, извините, транспортная доступность… Назвать ее плохой — это ничего не сказать. Ты туда не доедешь, машину негде бросить, все это кошмар. Даже Новая Голландия пошла по очень опасному пути, она начинает омертвляться. Там остались огромные офисные зоны с закрытыми первыми этажами и «Бутылка», а больше ничего нет. Все потихоньку закрывается. Нужно вводить большие зоны, ту же Конюшенную площадь не ограничивать, а включать в нее Конюшенный двор. Там уже пошли какие-то инвестиционные проекты с непонятными продажами апартов. Такой огромный ресурс, огромный двор потеряли, фантастические интерьеры, купола, двадцатиметровые своды кваренговские. Это должна быть большая среда, которая будет идти до Эрмитажа, до Русского музея! Та же Апрашка… Ну, сколько можно?! Все-таки Петербург — индустриальная столица, не Москва. А у нас на «Красном треугольнике» фильм «Сталинград» снимают, пока мы об этом говорим. Надо иногда что называется, вышибать, какие-то резкие движения делать. Мы же держимся старыми запасами.
Александр Смирнов
руководитель проекта город-спутник «Южный»
Хайпарк станет градообразующим предприятием, вокруг которого будет современная жилая застройка.
Я продолжу позитивный настрой, который был вначале, и расскажу про город-спутник «Южный». Основная сложность у нас заключалась в том, чтобы понять, как работа, образование, проживание и отдых будут реализовываться на его территории. Сейчас в активную фазу уже вошел проект ИТМО Хайпарк, на базе которого будет создаваться технологическая долина. Хайпарк для первого квартала Южного становится градообразующим предприятием. Мы создаем вокруг него современную жилую застройку, где будут кроме жилья возведены образовательные и социальные объекты. Акцент делаем на среднем образовании: готовится программа, в которой выпускники школы будут посвящать время техническим наукам, чтобы в дальнейшем продолжить свое обучение в кампусе университета и свою работу уже на базе производственного предприятия, научно-технического центра.
Жилая и социальная застройки в проекте оконтурены средовыми объектами: бульварами, парками, озерами, лесами — все это выстраивается в пешеходный маршрут. Все должно быть в шаговой доступности: детсад, школа, магазины, химчистки, рестораны, места приложения труда. Наша цель — обеспечить комфортную повседневную жизнь, чтобы поездка в исторический центр Петербурга для жителей «Южного» была связана лишь с потреблением культурных ценностей. И для свободного перемещения у нас уже есть железнодорожные ветки, которые беспрепятственно могут доставить их в центр города, к станции метро «Балтийская». Здесь будет реализована современная сеть общественного транспорта, которая свяжет все территории города внутри, а также сам город с историческим центром Петербурга.
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