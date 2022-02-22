Что такое умный город и когда мы будем в нем жить

Трамваи с говорящими окнами, управляемые через приложения дома, схему прокладки адаптивных тропинок и особенности домофонов с Face ID обсудили спикеры сессии «Умный город: комплексный подход» III ежегодной конференции «Петербург будущего–2022», организованной журналом «Собака.ру».
Умный город — город, в котором удобно и красиво жить, наполненный функциональными решениями, позволяющими каждому горожанину чувствовать себя комфортно. Особенность современного умного города в его постепенной адаптации, в эволюционном изменении качества привычных вещей. Новые решения должны выполнять как традиционные, привычные задачи, так и все более расширять свой функционал.
Кто является заказчиком, двигателем развития умного города? В первую очередь, его жители. Причем процесс этот взаимный: наши потребности развивают промышленность, развитие промышленности подталкивают наши желания.
Что самое важное в отношении к информационных технологиям? Четкое понимание их целей и задач. Информационные технологии — это прежде всего инструмент, направленный на решение задач города и его жителей. Любые современные решения должны в первую очередь быть этичными, сохранять ценности города и его жителей, адаптироваться под них. Человек одновременно хочет пользоваться самым современным гаджетом, но при этом хочет сохранить те ценности, которые в нем заложены с детства.
Когда наш город станет умным? Он меняется уже сегодня, силами специалистов и простых горожан — мы делаем наш город лучше и умнее.
Геннадий Орлов
заместитель генерального директора ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России по цифровому развитию, доцент Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО
Результатами успешной реализации инновационных проектов в государственной системе здравоохранения мы пользуемся прямо сейчас.
Социальные вопросы являются одними из важнейших и затрагивают абсолютно всех нас. Наверное, самое интересное, что же будет со здравоохранением. Мы задумались об этом в 2017 году, когда начали заниматься приоритетным проектом «Электронное здравоохранение». В нем были запланированы разработки электронных сервисов для здравоохранения, 23 из 45 из них были ориентированы на пациентов. Это был не проект отдельно взятой идеальной клиники, а целая система здравоохранения города. Сейчас мы можем говорить о том, что проект, запланированный пять лет назад, теперь успешно реализован. Электронные сервисы оказались крайне востребованы, в том числе в условиях пандемии, хотя в 2017 году не для всех была очевидна исключительная важность этого направления нашей работы. На федеральном уровне все разрабатываемые проекты включались в создание общей единой системы здравоохранения. Наверное, каждый пользовался личным кабинетом «Мое здоровье» на портале Госуслуг. Не все сервисы там работают идеально, но это связано с тем, что для корректной работы требуется подключение к ним всех частных и государственных организаций. С недавнего времени это стало лицензионным требованием, так что, думаю, вскоре «Мое здоровье» станет работать безукоризненно. Сегодня мы уже привыкли к электронному больничному, скоро вообще забудем о том, что такое бумажки в здравоохранении. Мы привыкли к дистанционной выписке лекарственных препаратов, даже к их дистанционной доставке. Вообще во время пандемии произошел очень большой скачок развития системы здравоохранения. Так, например, в Москве уже все инструментальные исследования, которые делают на цифровом оборудовании: КТ-исследования, МРТ — сейчас проходят через анализ искусственным интеллектом, который может выявить патологии на ранней стадии и таким образом сделать всеобщую диспансеризацию действительно всеобщей. Искусственный интеллект в 94–95 процентах случаев обнаружит патологию. Но, безусловно, врач все равно смотрит сложные ситуации и принимает окончательные решения.
Денис Минкин
директор СПб ГУП «Горэлектротранс»
Беспилотный транспорт — не самоцель. Какая разница, кто за рулем? Самоцель — комфорт и безопасность.
Сейчас активно обсуждается тема беспилотников в общественном транспорте. Тема эта перспективная, с точки зрения технической поступи она развивается быстрее, чем с точки зрения юридической. Сегодня транспорт, который мы закупаем, в частности трамваи и троллейбусы, оснащен целым рядом систем, которые можно рассматривать как шаги к беспилотникам в перспективе. Хотя беспилотное движение — не самоцель. Какая разница, кто поведет транспортное средство? Это вопрос себестоимости предприятия: что дешевле — зарплату платить или робота обслуживать. Самоцель — безопасность и комфорт. Примеры такие. У нас на борту современных трамваев, которые приедут в город в мае этого года, стоят системы активной безопасности, у каждого трамвая будет локатор в миллиметровом диапазоне, камеры распознавания изображений, синхронизация образов, и на основании этого технического зрения система будет принимать решения либо о подсказке водителю о тех или иных опасностях — пешеходах на дорогах, кошках, сугробах и так далее, либо об экстренном торможении. Есть система контроля состояния водителя. Есть системы всевозможной поддержки, подсказок водителю в той или иной ситуации на дороге. Есть системы определения приоритетного проезда. Под словом «есть» я имею в виду то, что предусмотрено сейчас в программе развития Горэлектротранса, которая с этого года начала реализовываться.
Наши потребности развивают промышленность, развитие промышленности подталкивают наши желания. Пример приведу такой — сейчас мы планируем особенный тип трамвая пустить по центру города. Мы хотим сделать его в ретро дизайне, чтобы он соответствовал городу, набережным, дворцам. В то же время это современный трамвай с абсолютно современным внутренним интерьером, системами комфорта, управления и так далее. Особенно интересно одно из технических решений: вместо окна в этом трамвае будет установлен полупрозрачный дисплей, который станет транслировать не только простейшую дорожную информацию «кому куда проехать», но и вести экскурсию по центру города. Системы внешнего наблюдения будут распознавать, где едет трамвай, куда смотрит в этот момент окно, и на экране будут выводиться подсказки: Зимний дворец, построен тогда-то, архитектор такой-то. Мы планируем около 75 таких трамваев, которые одновременно и перевозят жителей города, и являются экскурсионными. В отличие от «красного» автобуса, где экскурсия записана на магнитофон, в этом трамвае она будет адаптивной.
Алексей Паламарчук
директор по развитию продаж B2G, АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Умный город — это эволюционное изменение качества привычных вещей. Каждый человек должен иметь возможность получить тот функционал, который требуется именно ему.
Не столько о технологиях хотелось поговорить, а в принципе об умном городе, как его достичь, и вообще — что это за модель организации городской среды. Можно сказать, что самое комфортное время цифровизации на самом деле прошло, тот период, когда новые технологии были интересны сами по себе, только своим присутствием производили вау-эффект. Как мобильный телефон в 90-е годы: пользы немного, но пафоса достаточно. Сегодня информационные технологии становятся инструментом. Как их применить на пользу города? Спросить у тех, кто в городе живет. У жителей, у органов местного самоуправления. У города очень простые и понятные задачи: транспорт, освещение, экология, вывоз мусора, снега. И здесь цифровые технологии могут решать реальные и понятные всем проблемы. Я занимаюсь проектами в теме умного города более 10 лет, и могу сказать, что сегодня это не столько технологичная, сколько организационная модель. В ней есть три ключевых критерия.
Ценность или полезность решения. Если нет ответа на вопрос «зачем», если вы не можете объяснить заказчику, конкретному человеку, зачем вы это делаете, решение в принципе обречено на провал, несмотря на существенное госфинансирование или маркетинговое продвижение. Таких решений было много, они зажигались и гасли. И мы даже сегодня о них не помним.
Эффективность. Если результат внедрения информационных технологий будет отрицательный с точки зрения цифр, эта технология тоже обречена на провал. После запуска системы в медицине мы должны получить снижение заболеваемости, смертности, в образовании — повысить показатели по ЕГЭ, в транспорте — увеличить скорость транспортного потока и так далее. За любой технологией должна стоять понятная цифра, которая будет говорить о том, как жизнь улучшится.
Корректность. Какой бы замечательной технология не была, ее не позволят реализовать, если она изменит облик или ценности города. Когда вешали первую лампочку, вряд ли задумывались о том, испортят провода фасад или нет. Сегодня это имеет ключевое значение. И в полной мере это относится к сетям передачи данных.
Итак, умный город — это эволюционное изменение качества привычных вещей. Каждый человек должен иметь возможность получить тот функционал, который требуется именно ему. Умное освещение, умные домофоны, умные остановки, умные переходы. Вы можете относиться к остановке как крыше над головой, а можете использовать весь ее широкий IT-функционал. Вы можете просто ехать в трамвае по маршруту, а можете воспользоваться экскурсией. Изменение привычных вещей должно быть эволюционным, понятым, не пугающим. Вот как с домофонами, которые сейчас ставят в Петербурге. По ним вообще можно проходить, используя Face ID. Но сейчас эта функция не используется, потому что она многих пугает. В айфонах не пугает, а в домофоне пугает. Мы должны уважать и принимать такую позицию. Поэтому такая функция пока не внедряется.
Безусловно, потребление меняется быстро, но не одновременно во всех сферах. Человек одновременно хочет пользоваться самым современным гаджетом, но при этом сохранять традиционные ценности. Поэтому мы и говорим, что те устройства, которые внедряются, должны быть очень корректны по отношению к пользователю. Станут ли люди будущего полностью технологичными? Мое личное мнение, что нет. Мы сегодня находимся где-то возле оптимальной границы, иногда видим обратный процесс—жажда самих по себе технологий меняется на очень конкретное их использование. Летающий автомобиль, оказывается, пока не нужен. Комфортный и быстрый нужен, а летающий нет.
Ольга Семенова-Тян-Шанская
директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство, Россия», АО «ЮИТ-Санкт-Петербург»
Умный город начинается с умных домов. В России 65 процентов населения имеют смартфоны. Это создает мощную предпосылку для развития дигитализации с потребительской точки зрения.
Умный город — необязательно цифровой город. Существует урбанистическая концепция, которая называется 15-минутный город. Ее идеи в своих проектах применяет и ЮИТ. Все необходимое в повседневной жизни должно быть в 15-минутной доступности потребителю: работа, развлечения, бытовые сервисы и т.д. Смысл не только в удобстве, но и в отказе от транспорта. Так забота об удобстве приводит к заботе об экологии и устойчивому развитию, а это сейчас самые мощные доминанты в современном строительстве.
Интересна ключевая предпосылка, как цифровизация проникла в одну из самых консервативных отраслей — строительство. В России 65 процентов населения имеют смартфоны. Россия входит в топ-3 стран с самым дешевым интернетом. Это мощный стимул для развития дигитализации с потребительской точки зрения.
Один из элементов умного города — здание. В первую очередь наши потребители волнуются о безопасности дома. Мир не был безопаснее никогда, но тем не менее это сумасшедшая доминанта. Поэтому мы развиваем и разрабатываем умные системы доступа в здание.
Кроме того, наши умные системы отвечают за удобство проживания в квартире:
— управление водоснабжением и беспроводные датчики протечек;
— управление теплым полом;
— управление отоплением;
— управление электроснабжением и освещением в прихожей;
— функции охранной сигнализации в режиме «мы ушли».
В Тюмени в одном из наших домов внедрили технологию, когда датчик калитки распознает не лицо, а смартфон жителя. Калитка открывается, реагируя на приближении конкретного устройства. В системе умный дом уже есть и умные розетки, и умные стиральные машины и другая техника. Так что рано или поздно мы придем к массовой цифровизации бытовых приборов.
Вера Серёжина
руководитель направления клиентского опыта Группы RBI
«Умный» город — это прежде всего город, отвечающий потребностям жителей: красота, безопасность, комфорт, экология... И в девелопменте мы реализуем научный, технологичный подход к организации городских пространств и среды обитания людей, чтобы эта среда обитания таким потребностям людей отвечала.
Например, мы точно знаем, что у жителей Петербурга особенное отношение к архитектуре. И еще лет 10 назад, точнее, в 2013 году, как раз когда архитектурная парадигма петербургских новостроек начала меняться, — мы в RBI задумались, какой архитектурный код мы можем заложить в наши новые дома. Провели большое научное исследование в области психологии восприятия архитектуры с помощью всемирно известного бюро промышленного дизайна Lumiknows.
Оказалось, например, что человек оценивает дизайн с уровня своего роста, поэтому нужно обратить внимание на детали на уровне первых-вторых этажей. Что Петербургу, с учетом его климатических особенностей, подходит теплая солнечная цветовая гамма фасадов. Что подход «темный низ — светлый верх» позволяет визуально облегчить восприятие многоэтажного жилого комплекса, и так далее. Первый проект, в котором мы реализовали эти рекомендации, создав на их основе законченный дизайн-код жилого комплекса, был Ultra City в Приморском районе. И если судить по опросам потребителей, многие выбрали этот дом именно из-за его архитектуры и дизайна. То, что мы «заложили» в проект, нашло отклик в сердцах!
Или пример «умного» подхода к планированию городских пространств. Нас всех раздражает, когда мы видим протоптанные тропинки на газонах, там, где их не должно быть. Говорят даже, что лучше сначала построить двор, а потом уже, посмотрев, как люди протоптали тропинки, обустраивать в этих местах «цивилизованные» дорожки. Но, согласитесь, это не современный подход, он не вдохновляет. Поэтому в перспективном проекте на ул. Шостаковича, 1, мы заказали экспертам Университета ИТМО компьютерное моделирование пешеходной логистики на всей внутренней территории, с помощью их ноу-хау, специального программного обеспечения. Искусственный интеллект просчитал траектории движения пешеходов заранее. Теперь мы проектируем наш дом с учетом спрогнозированных дорожек.
Несколько слов про наш подход к системе безопасности. Мы, можно сказать, прошли «эволюцию» от охранников на входе в жилой комплекс до умных технологий. Калитки и двери в парадные можно открывать с помощью смартфона, в некоторых проектах начинаем внедрять систему распознавания лица для доступа на территорию. В Ultra City жители даже смогут получать изображения с камер видеонаблюдения на свой смартфон в живом режиме.
Наконец, экология. Это тема, которая интересует людей все больше. Например, по исследованиям, более 75 процентов жителей наших домой выступают за раздельный сбор мусора. Мы откликаемся на эти запросы, внедряем систему раздельного сбора мусора и экобоксы в наших уже сданных домах, а новые проекты уже создаем с учетом самых современных экологических требований. Самый «свежий» пример – наш проект ARTSTUDIO M103 на Московском проспекте, который стартовал в конце 2021 года. Это один из первых объектов в Петербурге, сертифицированных по международной экологической системе BREEAM, уровня Very Good. Таких объектов всего пять в Петербурге, причем в основном это офисная и складская недвижимость. При проектировании учли рекомендации экспертов по экологической оценке зданий: от сбора бытового мусора в здании до организации строительного процесса с минимумом отходов.
Таким образом, термин «умный» — достаточно широкий, он не ограничивается, например, системой, которая включает чайник кипятиться по голосовой команде. Это целый комплексный подход к организации среды обитания людей, и этот подход предполагает множество идей и технологий, имеющих реальную ценность для клиента, — они облегчают и улучшают его жизнь, делают ее более комфортной.
Вячеслав Фёдоров
Co-Founder и CEO сервиса бронирования спорт объектов Go2Sport, директор e-MoneyNews, член группы по цифровой трансформации спортивной отрасли при Министерстве спорта РФ
Клиентоцентричность — та часть, которая наиболее приоритетна в формировании IT-решений.
У меня сервис по бронированию спортобъектов в Петербурге, я его развиваю, у нас сейчас подключено порядка 15 объектов, можно онлайн найти и выбрать, например, теннисный корт, забронировать его и пойти играть. Мы постепенно меняем паттерн поведения от звонков операторам до полной автоматизации. Один из важных моментов, который мы начали проверять — связь локаций и потребностей жителей. Мы видим, где востребован спорт локационно, но там возможностей для занятий спортом нет. Мы собираем базу данных и понимаем, что вот здесь востребован пляжный волейбол, а его нет, так что он очень хорошо войдет. При этом мы видим, что из этой локации люди ездят в другие районы, стоят в пробках, тратя время, испытывают дискомфорт, чтобы заняться своим хобби и получить удовольствие. А при строительстве нужно предусмотреть все, в том числе хобби потребителя. Я стал общаться с застройщиками, чтобы найти в строящихся домах плоские крыши, дабы на них построить спортивные площадки. Мы входим в группу по цифровой трансформации при Минспорта, и там как раз ведется большая работа по сбору данных о том, что же необходимо потреблению. Клиентоцентричность — как раз та часть, которая наиболее приоритетна в формировании даже государственных IT-решений.
Ярослав Алейник
генеральный директор компании «Омега»
Информационные технологии — инструмент, каким когда-то были палка или ружье. Метавселенные сегодня — это гибридная среда. С одной стороны, новые технологии, с другой стороны — традиционные ценности.
Еще в детстве образ умного города во мне заложил рассказ Роберта Шекли «Координаты чудес». В этом рассказе был очень умный город, из которого ушли все жители. Это город, который предвосхищал все желания, он знал лучше тебя, что ты хочешь, не принимал ни отказов, ни пожеланий. С тех пор я знаю, что технологии должны быть этичными и не нарушать внутренних ценностей человека. У человека всегда должен быть выбор, чтобы он мог сохранить то ценное, что есть, и пользоваться тем, что для него в данный момент актуально.
Коммуникативная среда тоже очень меняется. Метавселенные активно приходят в нашу жизнь. При этом хочется физически находиться ближе друг к другу. Технологии помогают и в этом — мы говорим о дополненной реальности. Мы в позапрошлом году делали стенд Петербурга на выставку в Барселоне с использованием 3D-моделей и дополненной реальности, проект занял призовое место. Такие технологии на той выставке использовали только мы и китайцы. Сейчас мы представили платформу Спектрум — это метавселенная, с которой можно взаимодействовать вживую. Скажем, пользователь приходит в комнату, видит много людей. Конечно, это аватары, но все равно человек уже не может позволить себе прямой троллинг, в этом общении этика более проявлена. Через подобные формы начинается другая коммуникация, другие возможности, это гибридная среда. С одной стороны, новые технологии, с другой стороны —традиционные ценности. А в Петербурге очень много ценностей, их хочется сохранять и не предавать.
Я верю, что действительно будет очень много умных помощников. Человек пытается все вокруг делать по образу и подобию себя. Мы даем техническое зрение умным устройствам— роботам, системам и так далее. Мы хотим, чтобы они помогали нам. Водитель трамвая может просто наблюдать за ситуацией, при том, что сама ситуация уже смоделирована и управляется системой. Радары, видеозрение – они предвосхищают события, которые происходят на дороге. Это более безопасно.
Развитие технологий даст неимоверный рывок в развитии, у людей появится возможность меньше работать. Мы будем говорить о безусловном доходе, государство, обрастая интеллектом и системами, позволит своему населению проживать в очень красивых, комфортных городах.
Информационные технологии перестали быть вещью в себе, это инструмент для решения задач. В основе лежат очень простые и правильные вещи: безопасность, комфорт, возможность пройти удобной дорожкой к своему дому, чувствовать себя в безопасности и видеть, как играют твои дети. Здесь информационные технологии — инструмент, каким когда-то были палка или ружье. Мы проводили такой мини-хакатон для детей 10–11 лет. То, что они сделали в виртуальной реальности, нас потрясло, у взрослых бы даже фантазии не хватило. Кроме того, они невероятно быстро адаптируются к новым технологиям. Мы с вами в ближайшее время получим огромное подкрепление в виде армии поклонников технологий, которые вытянут нас в новый мир, как паровозик.
Сергей Митягин
директор Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО
Умный город не только для обеспечения людей, как получателей блага, но также и про вклад людей в развитие города. Это двусторонний путь — люди должны вкладываться в город, чтобы он достиг развития в будущем.
В университете ИТМО мы занимаемся умным городом с 2017 года, у нас есть образовательная программа магистратуры.
За это время мы вывели три важных аспекта становления умного города:
1. Инновационная составляющая – внедрение инноваций ради преодоления актуальных для города проблем. Технологии — это инструмент преодоления проблемы. Надо сказать, что на рубеже десятилетий произошел кризис технократического подхода к умному городу, поскольку ожидания от умного города связаны с воспринимаемым качеством жизни и возможностями, которые город дает людям, а не с технологиями как таковыми.
2. Последовательный осознанный подход к внедрению инноваций. Нужно четко выявить проблему, которую решает технология. Четко понимать, как измерять достижение цели. Если речь о повышении качества жизни или устойчивом развитии в долгосрочной перспективе – как это измерить? Качество чьей жизни мы будем улучшать? Не допустим ли мы дискриминации отдельных социальных групп горожан?
3. Умный город не только для обеспечения людей, но и про людей тоже. Это двусторонний путь – люди должны вкладываться в город, чтобы он достиг развития в будущем.
Что касается образа Петербурга будущего, мы проводили такой опрос среди жителей. Люди сказали, что в будущем они видят Петербург красивым, зеленым, культурным. И умные технологии как раз и должны помогать делать город таким.
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