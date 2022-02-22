Что такое умный город и когда мы будем в нем жить

директор по развитию продаж B2G, АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Умный город — это эволюционное изменение качества привычных вещей. Каждый человек должен иметь возможность получить тот функционал, который требуется именно ему.

Не столько о технологиях хотелось поговорить, а в принципе об умном городе, как его достичь, и вообще — что это за модель организации городской среды. Можно сказать, что самое комфортное время цифровизации на самом деле прошло, тот период, когда новые технологии были интересны сами по себе, только своим присутствием производили вау-эффект. Как мобильный телефон в 90-е годы: пользы немного, но пафоса достаточно. Сегодня информационные технологии становятся инструментом. Как их применить на пользу города? Спросить у тех, кто в городе живет. У жителей, у органов местного самоуправления. У города очень простые и понятные задачи: транспорт, освещение, экология, вывоз мусора, снега. И здесь цифровые технологии могут решать реальные и понятные всем проблемы. Я занимаюсь проектами в теме умного города более 10 лет, и могу сказать, что сегодня это не столько технологичная, сколько организационная модель. В ней есть три ключевых критерия.

Ценность или полезность решения. Если нет ответа на вопрос «зачем», если вы не можете объяснить заказчику, конкретному человеку, зачем вы это делаете, решение в принципе обречено на провал, несмотря на существенное госфинансирование или маркетинговое продвижение. Таких решений было много, они зажигались и гасли. И мы даже сегодня о них не помним.

Эффективность. Если результат внедрения информационных технологий будет отрицательный с точки зрения цифр, эта технология тоже обречена на провал. После запуска системы в медицине мы должны получить снижение заболеваемости, смертности, в образовании — повысить показатели по ЕГЭ, в транспорте — увеличить скорость транспортного потока и так далее. За любой технологией должна стоять понятная цифра, которая будет говорить о том, как жизнь улучшится.

Корректность. Какой бы замечательной технология не была, ее не позволят реализовать, если она изменит облик или ценности города. Когда вешали первую лампочку, вряд ли задумывались о том, испортят провода фасад или нет. Сегодня это имеет ключевое значение. И в полной мере это относится к сетям передачи данных.

Итак, умный город — это эволюционное изменение качества привычных вещей. Каждый человек должен иметь возможность получить тот функционал, который требуется именно ему. Умное освещение, умные домофоны, умные остановки, умные переходы. Вы можете относиться к остановке как крыше над головой, а можете использовать весь ее широкий IT-функционал. Вы можете просто ехать в трамвае по маршруту, а можете воспользоваться экскурсией. Изменение привычных вещей должно быть эволюционным, понятым, не пугающим. Вот как с домофонами, которые сейчас ставят в Петербурге. По ним вообще можно проходить, используя Face ID. Но сейчас эта функция не используется, потому что она многих пугает. В айфонах не пугает, а в домофоне пугает. Мы должны уважать и принимать такую позицию. Поэтому такая функция пока не внедряется.

Безусловно, потребление меняется быстро, но не одновременно во всех сферах. Человек одновременно хочет пользоваться самым современным гаджетом, но при этом сохранять традиционные ценности. Поэтому мы и говорим, что те устройства, которые внедряются, должны быть очень корректны по отношению к пользователю. Станут ли люди будущего полностью технологичными? Мое личное мнение, что нет. Мы сегодня находимся где-то возле оптимальной границы, иногда видим обратный процесс—жажда самих по себе технологий меняется на очень конкретное их использование. Летающий автомобиль, оказывается, пока не нужен. Комфортный и быстрый нужен, а летающий нет.