12 познавательных Instagram-блогов, которые расскажут вам о Петербурге все (вообще все!)

Петербурженка Люда Горгуца ведет блог в Instagram, где рассказывает о жизни в старом фонде и показывает замечательные интерьеры. Она ходит в гости к друзьям и знакомым — и делится историями не только о квартирах, но и об их жителях. Еще Люда вместе с дизайнером-деконструктором Евгенией Кошелевой ведет Telegram-канал «Мусор без Ля-Ля», где все желающие могут выкладывать и забирать вещи, найденные в пухто или у себя на антресолях.