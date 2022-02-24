12 познавательных Instagram-блогов, которые расскажут вам о Петербурге все (вообще все!)

Предлагаем хотя бы на минуту отвлечься от тревожных новостей на нашу подборку Instagram-блогов о Петербурге. Здесь есть все: старинная плитка, фотографии полуразрушенных архитектурных памятников и парадных, интерьеры коммуналок, дореволюционный гардероб горожан, нетривиальные гиды и секретные чаепития в доходных домах.
Участница краеведческого объединения «Гэнгъ» Ксения Сидорина ведет Instagram-аккаунт, где призывает восхищаться несовершенством старых петербургских парадных и отмытым от краски наследием. Здесь она выкладывает работу команды по отчистке старинной плитки, делится любопытными находками. Осторожно, профиль вызывает привыкание и заражает любовью к метлахской плитке.
Петербурженка Люда Горгуца ведет блог в Instagram, где рассказывает о жизни в старом фонде и показывает замечательные интерьеры. Она ходит в гости к друзьям и знакомым — и делится историями не только о квартирах, но и об их жителях. Еще Люда вместе с дизайнером-деконструктором Евгенией Кошелевой ведет Telegram-канал «Мусор без Ля-Ля», где все желающие могут выкладывать и забирать вещи, найденные в пухто или у себя на антресолях.
Сотрудница фонда «Внимание» Ника Артемьева ведет блог об архитектурных деталях. Здесь можно найти все: от фотографий интересной старинной плитки до подробной методички, как писать обращение в Комитет по охране памятников Петербурга. Еще Ника создала проект «Стеклянный городок», посвященный историческому району на юго-востоке Петербурга за Александро-Невской Лаврой. На его страннице она рассказывает о мадларкинге и коллекции артефактов.
Искусствовед Лера Дроздецкая ведет Instargram-блог, где выкладывает любопытные факты о Петербурге и делится адресами нетривиальных достопримечательностей города. Еще в начале пандемии она создала Telegram-бот, присылающий короткие аудио с информацией о месте, карту, современные и архивные материалы. Удобно, что человек может самостоятельно регулировать темп прогулки и переслушать запись, если не расслышал. Сейчас есть экскурсии по Петроградской, Коломне, Васильевскому острову и Литейному проспекту.
Искусствовед Татьяна Княжицкая создала проект «Витражи России: инвентаризация» — это большая база данных витражей старого фонда. Здесь вы найдете все о том, почему Петербург стал столицей российского витражного искусства, сколько в нашем и других городах сохранилось старинных витражей и кто их охраняет. В Instagram публикуют подробную справку о каждом витраже с фотографиями.
Петербурженка Екатерина Котляр организовывает путешествиях по России и Европе для своих знакомых много лет. В ее блоге в Instagram можно найти не только лайфхаки для тех, кто собирается в поездку, но и интересные места в Петербурге, небанальные мероприятия: например, чаепитие в излюбленном нами доме Бака, гид по Шуваловскому парку.
Петербурженка Лена Николаева рассказывает о ремонте в своей сталинке на Черной и жизни в этом районе Петербурга. В блоге она делится интересными интерьерами, скрытых от глаз рядового горожанина местами, рассказывает о послевоенных малоэтажных застройках (например, почему эти коттеджы называют «немецкими») и их особенностях и делится опытом, как грамотно преобразить вторичное жилье.
Кто строил доходные дома и сколько это стоило? И правда, ли что архитектор Федор Лидваль хотел построить отражение гостиницы «Англетер»? Экскурсовод и автор книги «Где бьется сердце Петербурга» Владислав Пода превратил свой профиль в Instagram в настоящий каталог. Здесь можно найти все об архитектуре: не только красивые фотографии домов в Петербурге и других городах России, но и увлекательные рассказы о зданиях и их жильцах.
Блогер Влад ведет аккаунты в TikTok и Instagram, куда выкладывает видео о Петербурге, делится адресами интересных и новых мест для прогулок: от кафе до скрытых от глаз рядового горожанина двориков. Еще он водит экскурсии по парадным в районах Владимирской и Петроградской.
Петербуржец Никита Оводков изучает повседневный гардероб жителей дореволюционной России. Он создал бесплатный электронный каталог, где можно не только посмотреть, как одевались горожане в конце XIX-начала XX века, но и узнать истории людей. В Instagram он рассказывает (и показывает!), как и где одевались петербуржцы до революции, исследует особенности одежды.
Журналист и участник краеведческого объединения «Гэнгъ» Алексей Шишкин ведет блог об архитектуре. В профиле он рассказывает о своих наблюдениях и любопытных находках во время поездок по России и Европе, истории домов и их жителей. Здесь есть все: от северного модерна до промышленной архитектуры.
Участник краеведческого объединения «Гэнгъ» не только отмывает наследие нашего города, но и исследует старые петербургские квартиры, рассказывает истории жителей и делится находками: например, сохранившимся оригинальным кухонным очагом в доме, построенном в 1905 году. А еще у него есть страница на Patreon, куда он выкладывает подборки интересной недвижимости, выставленной на продажу.
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