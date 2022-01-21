Архитекторы предложили создать первый в Петербурге Научный квартал у здания Биржи

Петербургские архитекторы создали проекты первого в городе Научного квартала на Васильевском острове. В ближайшем будущем научные и образовательные учреждения свяжут единой системой публичных пространств, пишет журнал «Проект Балтия».
Научный квартал может появиться на участке, ограниченном Менделеевской линией, набережной Макарова, Стрелкой Васильевского острова и Университетской набережной.
Участники форсайта «Среда стрелки: Научный квартал» разработали план развития квартала до 2024 года. Архитекторам дали задание учесть не только благоустройство территории, но и подумать над наполнением научных центров. Один из примеров – Институт высокомолекулярных соединений РАН или дворовое пространство зданий РАН.
Экспертный совет рассмотрел все предложенные работы. В него вошли советник председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Анна Катханова, учредитель Фонда культурных инициатив Sparta, арт-критик Лиза Савина, архитектор, урбанист, сотрудник архитектурного бюро MLA+ Виктор Коротыч и многие другие.
В итоге выбрали работу команды архитекторов, которые предложили проект для интерьеров коридоров Института высокомолекулярных соединений, решение для одного из дворов РАН, а также предложили обустроить площадь-амфитеатр у здания Биржи.
«Разработка концепции современного пространства, предназначенного популяризировать результаты науки и техники, чрезвычайно важна не только для Петербурга, где начала свою официальную историю отечественная наука, но и для всей страны. В России более 800 естественно-научных и научно-технических музеев, однако остается практически нереализованным современный формат популяризации, который предполагает возможность посещения действующих научных лабораторий. Именно прямой контакт горожан с современной наукой сегодня наиболее востребован в стране, что показал опыт участия академических институтов в «Ночи музеев», – считает заместитель президента Российской академии наук, член-корреспондент РАН Сергей Люлин.
Эксперты считают, что такое месторасположение даст возможность горожанам свободно посещать Научный квартал. Планируется в ближайшем будущем начать работы по реализации проекта и его развитию.
Напомним, к 2022 году в здании Биржи на Васильевском острове планируют открыть Музей геральдики. Сооружение, которое занимает центральную часть ансамбля Стрелки, передали Эрмитажу еще в апреле 2014 года — сейчас в здании проходит масштабная реставрация, по завершении которой главный музей Петербурга перевезет туда часть своих архивов.
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