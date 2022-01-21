Архитекторы предложили создать первый в Петербурге Научный квартал у здания Биржи

Научный квартал может появиться на участке, ограниченном Менделеевской линией, набережной Макарова, Стрелкой Васильевского острова и Университетской набережной.

Участники форсайта «Среда стрелки: Научный квартал» разработали план развития квартала до 2024 года. Архитекторам дали задание учесть не только благоустройство территории, но и подумать над наполнением научных центров. Один из примеров – Институт высокомолекулярных соединений РАН или дворовое пространство зданий РАН.

Экспертный совет рассмотрел все предложенные работы. В него вошли советник председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Анна Катханова, учредитель Фонда культурных инициатив Sparta, арт-критик Лиза Савина, архитектор, урбанист, сотрудник архитектурного бюро MLA+ Виктор Коротыч и многие другие.

В итоге выбрали работу команды архитекторов, которые предложили проект для интерьеров коридоров Института высокомолекулярных соединений, решение для одного из дворов РАН, а также предложили обустроить площадь-амфитеатр у здания Биржи.