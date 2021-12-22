Как выглядела петербургская Рублевка до революции? Вот 5 сохранившихся дач богатейших людей города

Дом под номером 11 по Боковой аллее Каменного острова имеет весьма необычную историю. В ее основе лежит конфликт знаменитого архитектора Василия Шене и жаловавшегося на него заказчика — Петра Гозе. Проблема завышенных ожиданий клиента и малых денежных средств существовала и в начале ХХ века. В одном из своих посланий в контору владельцев Каменного острова герцогов Георгия и Михаила Мекленбург-Стрелицких и принцессы Елены Саксен-Альтенбургской обувщик, сетуя на свое бедственное финансовое положение, просил отсрочить арендные платежи за участок и тут же жаловался на «скверного архитектора Василия Ивановича Шене». Проект пришлось завершать архитектору Николаю Прянишникову. От Шене до наших дней сохранился только один служебный флигель, который, между прочим мелькает в фильме «Сокровища Агры» из цикла «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»: Ватсон по поручению своего друга-сыщика приходит сюда за бульдогом Тори. В облике дачи доминируют мотивы Европейской фахверковой архитектуры. На данный момент дом стоит заброшенным, но охраняется.

Адрес: Боковая аллея, 11.

Пешком до следующего объекта: 7 минут.