Как выглядела петербургская Рублевка до революции? Вот 5 сохранившихся дач богатейших людей города

Эрмитаж, Невский проспект, Казанский собор — если наскучил исторический центр, предлагаем отправиться на Каменный остров. Раньше местность считалась петербургской Рублевкой, ведь там строили дома для самых состоятельных жителей города. Специально для «Cобака.ru» гид и блогер Виктор Федотов составил пешеходный маршрут по историческим дачам, сохранившимся на острове.
Дача Гаусвальд
Пожалуй, самой главной дачей на острове можно считать загородный дом Евгении Карловны Гаусвальд — жены придворного булочника. Это здание стало вехой в становлении петербургского модерна. Авторами проекта являлись два выдающихся зодчих — Чагин и Шене. Сам В. И. Шене отмечал: «Стиль дачи — новый, с преобладанием мотивов американских деревянных построек». Влияние американской архитектуры конца XIX века прослеживается и в общей структуре здания, и в таких характерных чертах, как цилиндрическая башня с коническим верхом, арочный портал, терраса и веранда, имитация гонта в дощатой обшивке. Вместе с тем мотив фахверка, остроконечные щипцы и башенки уподобляют дачу миниатюрному замку. Благодаря своему необычному облику дача неоднократно бывала локацией для съемок кинофильмов.
Адрес: Большая аллея, 12-14/32.
Пешком до следующего объекта: 3 минуты.
Дом Гозе
Дом под номером 11 по Боковой аллее Каменного острова имеет весьма необычную историю. В ее основе лежит конфликт знаменитого архитектора Василия Шене и жаловавшегося на него заказчика — Петра Гозе. Проблема завышенных ожиданий клиента и малых денежных средств существовала и в начале ХХ века. В одном из своих посланий в контору владельцев Каменного острова герцогов Георгия и Михаила Мекленбург-Стрелицких и принцессы Елены Саксен-Альтенбургской обувщик, сетуя на свое бедственное финансовое положение, просил отсрочить арендные платежи за участок и тут же жаловался на «скверного архитектора Василия Ивановича Шене». Проект пришлось завершать архитектору Николаю Прянишникову. От Шене до наших дней сохранился только один служебный флигель, который, между прочим мелькает в фильме «Сокровища Агры» из цикла «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»: Ватсон по поручению своего друга-сыщика приходит сюда за бульдогом Тори. В облике дачи доминируют мотивы Европейской фахверковой архитектуры. На данный момент дом стоит заброшенным, но охраняется.
Адрес: Боковая аллея, 11.
Пешком до следующего объекта: 7 минут.
Дом Чаева
Среди дач Каменного острова своим особенным классическим силуэтом выделяется дом инженера Чаева на Малой Невке. Автором постройки на живописном берегу является Владимир Петрович Апышков — видный инженер начала ХХ века. Монументальный и репрезентативный облик виллы воспроизводит приемы русского строгого классицизма, опиравшегося на традиции палладианства. Для композиции здания характерны строгая симметрия, геометрически четкие объемы лаконичные поверхности стен, выступающие портик и полуротонда. В советские годы здесь находился Клуб дома отдыха им. С. М. Кирова. Последние лет 10 здание стоит заброшенным. Вся отделка уничтожена.
Адрес: набережная реки Малой Невки, 16-18.
Пешком до следующего объекта: 11 минут.
Дача Ольденбургского
Самой старой дачей Каменного острова можно считать дачу принца Ольденбургского на набережной Малой Невки. Деревянную усадьбу с колоннами и куполом построил арх. С. Л. Шустов в 1830-е гг. для князя В. В. Долгорукова, но больше известна она по имени второго хозяина — генерала от инфантерии, общественного деятеля и благотворителя принца П. Г. Ольденбургского, внука императрицы Марии Федоровны. Дача Ольденбургского представляет собой выдающийся образец небольшого деревянного дворца в архитектуре позднего классицизма. К сожалению, старое здание очень сильно пострадало от пожара в 1978-м году. В 1980-х дачу разобрали и воссоздали внешне. Работы по восстановлению продолжаются до сих пор.
Адрес: набережная Малой Невки, 11.
Пешком до следующего объекта: 5 минут.
Особняк Кугушевой
В 1898-м году вдова штаб-ротмистра княгиня М. К. Кугушева получила в аренду на 90 лет участок между Средней и Боковой аллеями и набережной реки Малой Невки. Летом того же года по проекту архитектора К. Г. Прейса было начато строительство двухэтажной «большой дачи», временного дома, конюшни, дворницкой и ледника, продолжавшееся до 1899-го года. Выразительная объемно-пространственная композиция основана на контрасте вертикали башни и основного объема дома. Четырехъярусная восьмигранная башня увенчана высоким шатром со шпилем и стилизована под фахверк. Главный фасад, завершенный высоким остроконечным щипцом, ориентирован на Боковую аллею. Сейчас в здании находится детская художественная школа имени Кустодиева.
Адрес: Боковая аллея, 1.
Пешком до метро «Черная речка»: 15 минут.
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