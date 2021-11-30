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Урбанистика

Здание в Ковенском переулке лишится мозаики из-за капитального ремонта

Власти не станут сохранять панно на здании в Ковенском переулке. Фасад спортивной школы олимпийского резерва №1 в Центральном районе собираются отремонтировать, правда в планах отреставрировать мозаику у них нет.

Об этом стало известно из ответа администрации на запрос местной жительницы на портале «Госуслуги. Решаем вместе». В группе ВКонтакте «Центральный район за комфортную среду обитания» рассказали, что мозаику нанесли на здание в 1970-ых. Местная жительница попросила восстановить панно, но в ответе ей указали, что здание не является объектом охраны, и в плане работ реставрации мозаики не предусмотрено.

«В 2022 году запланирован ремонт фасада здания, проект согласован с комитетом по градостроительству и архитектуре. В рамках проведения ремонтных работ сохранение мозаичного панно не запланировано», — сообщили Ольге на портале.

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