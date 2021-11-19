Петербург: новая география, гостеприимство и безопасность

Комитет по развитию туризма Петербурга представил концепцию Новой туристской географии города. Масштабный стратегический план расширит привычные маршруты, увеличит списки must see и must visit, а самое главное — позволит каждому туристу увидеть город глазами петербуржца.
Глава Комитета Сергей Корнеев на презентации концепции заметил, что сегодня туризм — это прежде всего индустрия впечатлений. В этом контексте Санкт-Петербург, одновременно город-музей и современный развивающийся мегаполис, непрерывно производит поистине уникальный продукт — свою неповторимую атмосферу.
Создание и поддержание этой атмосферы легло в основу новой стратегии. Петербург уже давно притягивает туристов со всего мира не только музеями и памятниками архитектуры. Помимо культурно-познавательного направления, город на Неве постепенно становится лидером и событийного туризма, и делового. Развивающиеся пригороды, общественные и арт-пространства, сформировавшаяся гастрономическая культура — все это привлекает гостей в любое время года (а не только в период знаменитых Белых ночей!), а постоянные изменения и появления на туристической карте новых интересных объектов — вызывают желание еще не раз вернуться в Северную столицу.
«Бертгольд центр»
Местами притяжения становятся кластеры и креативные пространства, где так удобно исследовать особую атмосферу города изнутри. Так, например, «Бертгольд центр» (на территории которого, кстати, расположен и отель) погружает в повседневную петербургскую жизнь — с оригинальными магазинчиками в характерном дворе, уютными кофейнями, независимыми выставками (скоро откроется второе арт-пространство!) и смотровой площадкой на крыше.
«Севкабель Порт»
«Севкабель Порт» — пожалуй, одно из самых стремительно развивающихся общественных пространств Петербурга — напоминает и жителям, и туристам, что все дороги здесь ведут к морю. Однако концепция территории не ограничивается благоустройством набережной и прибрежной зоны. Зимой здесь уже традиционно функционирует «Каток у моря», летом проходят музыкальные и гастрономические фестивали, а круглый год здесь можно и вкусно поесть, и духовно обогатиться — один из бывших заводских ангаров отведен под выставочное пространство (в котором до января можно увидеть выставку с экологической повесткой Hydra).
Думская башня
Конечно, одна из визитных карточек Петербурга — захватывающие дух виды с крыш и смотровых площадок. И теперь увидеть город с высоты птичьего полета можно не только с колоннады Исаакиевского собора. Впервые за всю историю своего существования открылась для посетителей Думская башня на Невском проспекте. Небольшая, но безопасная смотровая площадка, с которой можно увидеть практически весь город, стала доступна благодаря инициативе центра музыкальной культуры «Чайковский», которому было передано здание.
Василеостровский рынок
Тренд на реконструкцию рыночных пространств постепенно захватывает Петербург. Так Василеостровский рынок, открывшийся после реновации в 2019 году, стал популярным местом досуга для жителей города и любопытным объектом для туристов. Недавно к ресторанной и рыночной зоне добавилось отдельное пространство гастронома, где можно купить мясо, рыбу и сыр от лучших локальных поставщиков. В планах команды расширить уличную территорию и благоустроить прилегающий ко внутреннему двору рынка Волжский переулок, сделав его пешеходным.
Новая туристская география Петербурга буквально включает в себя весь город. Перечень достопримечательностей, обязательных к посещению, пополняется арт-галереями, кластерами, рынками. Туристы все чаще уходят с проторенных экскурсионных троп и начинают посещать те же места, что и петербуржцы, которые в свою очередь всегда рады разделить с гостями города радость пребывания здесь. Именно гостеприимство и безопасность — два принципа международной программы Safe Travels, к которой присоединился Петербург. Особенно актуальны эти понятия в период пандемии, которая, разумеется, не прошла бесследно для города: в этом году Петербург посетило 3 млн туристов, что гораздо меньше, чем в 2019, но все-таки уже больше, чем в 2020.
Фото: предоставлены Официальным туристским порталом visit-petersburg.ru и пресс-службой Василеостровского рынка
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