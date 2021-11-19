Петербург: новая география, гостеприимство и безопасность

Новая туристская география Петербурга буквально включает в себя весь город. Перечень достопримечательностей, обязательных к посещению, пополняется арт-галереями, кластерами, рынками. Туристы все чаще уходят с проторенных экскурсионных троп и начинают посещать те же места, что и петербуржцы, которые в свою очередь всегда рады разделить с гостями города радость пребывания здесь. Именно гостеприимство и безопасность — два принципа международной программы Safe Travels, к которой присоединился Петербург. Особенно актуальны эти понятия в период пандемии, которая, разумеется, не прошла бесследно для города: в этом году Петербург посетило 3 млн туристов, что гораздо меньше, чем в 2019, но все-таки уже больше, чем в 2020.