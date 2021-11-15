Выборы через NFT-токены, AR-медицина и новые метавселенные: как цифровые технологии могут влиять на городскую среду?

О пяти интересных кейсах

Дарья Насонова: В настоящее время в играх есть тренд на NFT и блокчейн. Например, в IIIuvium при помощи токенов можно осуществлять децентрализованное управление: если раньше все решения принимались продюсерами и профильными дизайнерами, то сейчас обладатели токенов создают свой консилиум для утверждения новых локации и персонажей, которых должны будут нарисовать дизайнеры.

Думаю, что в обычной жизни идея с токенами может очень хорошо сработать, поскольку этот формат практически полностью исключает подделку подписей и влияние со стороны крупных стейкхолдеров. Если девелоперы попробуют включить блокчейн-технологии в реальную жизнь, например, использовать токены для выборов по поводу градостроительного развития территории, это может преобразоваться в интересный и полезный эксперимент.