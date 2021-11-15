Выборы через NFT-токены, AR-медицина и новые метавселенные: как цифровые технологии могут влиять на городскую среду?

Как технологии и дизайн цифровых продуктов могут влиять на облик города и что из этого может получиться? Рассказали основательница студии разработки видеоигр Adagia Даша Насонова, гендиректор технологической компании Phygitalism Олег Юсупов, руководитель коммуникационных проектов «Яндекс.Карт» Анастасия Маркитан, дизайн-директор по продуктам «Газпром нефти» Денис Запорожан и преподаватель в области новых медиа Ильдар Якубов на международной конференции In the city. «Собака.ru» записала самые интересные цитаты.
О пяти интересных кейсах
Дарья Насонова: В настоящее время в играх есть тренд на NFT и блокчейн. Например, в IIIuvium при помощи токенов можно осуществлять децентрализованное управление: если раньше все решения принимались продюсерами и профильными дизайнерами, то сейчас обладатели токенов создают свой консилиум для утверждения новых локации и персонажей, которых должны будут нарисовать дизайнеры.
Думаю, что в обычной жизни идея с токенами может очень хорошо сработать, поскольку этот формат практически полностью исключает подделку подписей и влияние со стороны крупных стейкхолдеров. Если девелоперы попробуют включить блокчейн-технологии в реальную жизнь, например, использовать токены для выборов по поводу градостроительного развития территории, это может преобразоваться в интересный и полезный эксперимент.
Ульяна Кудина: Геоприложения становятся универсальной экосистемой, куда интегрируются самые разные сервисы для решения повседневных задач. Например, в «Яндекс.Картах» сейчас можно заказать еду и оплатить бензин, не выходя из автомобиля. Таким образом, движение по городу становится более бесшовным, экономится время. Картографический сервис превращается в универсальное приложение, помогающее найти адреса нужных организаций, решающее сопутствующие задачи, а также снимающее рекламную нагрузку на пользователей за счет того, что компания получает доход с комиссий за транзакции: например, за оплату бензина внутри «Яндекс.Карт».
Олег Юсупов: Кроме того, город перестал быть только физическим пространством. Хорошим примером метавселенной (прим.ред. — мир, в котором виртуальные, несуществующие в реальности объекты сливаются с физическими вещами и событиями в рамках одной платформы) может послужить одна из наших образовательных вечеринок Phygital nights. Мы организовали мероприятие, где слушатели присутствовали очно, а спикеры, находясь в разных уголках мира, подключались к событию с помощью технологий виртуальной реальности.
Денис Запорожан: Технологии дополненной реальности уже отлично применимы во многих сферах деятельности: в медицине, авиации, инженерии и промышленности. Например, на омском МПЗ «Газпром нефть» в прошлом году успешно прошло испытание технологии дистанционного контроля за строительными и монтажными работами — с помощью дополненной реальности специалисты могли контролировать происходящее на площадке, не присутствуя там физически.
Ильдар Юкубов: Одним из моих проектов стала концепция развития территории под автомобильной развязкой рядом с Казанским кремлем. Она предполагает создание мультимедийного общественного пространства с тремя модулями: первый — открытый динамик, к которому любой желающий имеет возможность подключиться, чтобы поставить любимую песню или поздравить приятеля с днем рождения, второй — система экранов, куда посетители загружают изображение своего стрит-арта, третий — лазерная доска объявлений, где люди оставляют сообщения. Все эти технологии можно использовать как для проведения лекций и воркшопов, так и для коммуникации локальных сообществ.
Об объединении карт и социальных сетей
Анастасия Маркитан: Вряд ли геосервис от «Яндекса» станет неким аналогом социальной сети, просто потому что перед нами стоит иная задача — максимально точно направлять людей по городу. Но тем не менее карты являются той основой, которая проникла в большинство сервисов: начиная от доставки, заканчивая дейтинговыми приложениями.
Сейчас в «Яндекс.Картах» можно добавлять в закладки любимые места, а также использовать функцию «Зеркала» — это возможность фиксировать реальность вокруг себя и загружать снимки в приложение. Так, например, одни водители могут сфотографировать дороги, а другие — посмотреть, как определенный маршрут выглядел у этих пользователей и на основе данных составить свой.
Денис Запорожан: Я вспомнил кейс Hello lamp post — это платформа, функционирующая как социальная сеть. Она позволяет осуществлять коммуникацию между жителями и элементами городской среды, такими как фонарные столбы, почтовые ящики и автобусные остановки. С помощью уникального номера объекта пользователи могут открыть специальный чат и написать отзыв об элементе инфраструктуры или пообщаться с людьми, оставившими свои замечания. Целью этого проекта является создание коммуникационной сети, привлекающей жителей к обмену информацией о разных местах и предметах. Такие инициативы всегда жизнеспособнее, чем общение ради общения.
О перспективах развития технологий виртуальной реальности в городской среде
Дарья Насонова: Ограничивающим фактором в развитии технологий виртуальной реальности в быту является то, что они сами по себе недостаточно распространены, а часть мобильных устройств и вовсе не поддерживают их. Конечно, эксперименты выглядят многообещающе, но это не станет массовым явлением до тех пор, пока у большинства людей не будет доступа к VR-очкам или линзам.
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