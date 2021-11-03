Участники проекта «ПРОгород» проведут прогулку по Петербургу и расскажут о проблемах городского транспорта

Как рассказали «Собака.ru» организаторы, транспорт влияет не только на экономику города, но и на экологическую ситуацию, безопасность, здоровье горожан. В рамках «ПРОгулки» они расскажут о транспортных особенностях Петербурга и тенденциях развития общественного транспорта, которые сформировались в обществе в последние десятилетия.

Гости прогулки — транспортный блогер, член Совета ассоциации «Пошли-поехали» Константин Мазеин, а также инженер, координатор «Пошли-поехали» Дмитрий Кудинов. Координатором выступила участник проекта «Друзья Карповки» и активист Ольга Мнишко.

«ПРОгулка» состоится 4 ноября в 14:00, стартовая точка — возле метро «Площадь Ленина». Чтобы попасть на нее, необходимо заполнить специальную форму регистрации по ссылке.