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Участники проекта «ПРОгород» проведут прогулку по Петербургу и расскажут о проблемах городского транспорта

Участники проекта «ПРОгород» проведут «ПРОгулку» по Петербургу. Ее тема на этот раз — городской транспорт и связанные с ним проблемы.

Фото: Shutterstock.com

 

Как рассказали «Собака.ru» организаторы, транспорт влияет не только на экономику города, но и на экологическую ситуацию, безопасность, здоровье горожан. В рамках «ПРОгулки» они расскажут о транспортных особенностях Петербурга и тенденциях развития общественного транспорта, которые сформировались в обществе в последние десятилетия.

Гости прогулки — транспортный блогер, член Совета ассоциации «Пошли-поехали» Константин Мазеин, а также инженер, координатор «Пошли-поехали» Дмитрий Кудинов. Координатором выступила участник проекта «Друзья Карповки» и активист Ольга Мнишко.

«ПРОгулка» состоится 4 ноября в 14:00, стартовая точка — возле метро «Площадь Ленина». Чтобы попасть на нее, необходимо заполнить специальную форму регистрации по ссылке.

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