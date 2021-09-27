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Урбанистика

Соединительный узел: бюро Zaha Hadid Architects будет реконструировать ЖД вокзал Вильнюса

Проект бюро Zaha Hadid Architects займется реконструкцией Вильнюсского вокзала и его окрестностей, пишет Афиша Daily со ссылкой на ArchDaily. По задумке архитекторов проект предполагает создание современного транспортного узла с общественными пространствами в окружении зеленых пространств.

Здесь и далее: Бюро Zaha Hadid Architects

Проект назвали «Green Connect» («Зеленое объединение»). И не просто так: новый 150-метровый мост, который проложат над железнодорожными путями, соединит район Науйининкай с центром и Старым городом Вильнюса. Архитекторы рассчитывают, что существующая железнодорожная инфраструктура превратится из барьера в соединительный узел.

Планируется, что автостоянку с площади перед вокзалом уберут под землю, а прилегающую территорию сделают комфортной для пешеходов и велосипедистов. Также рядом с вокзалом высадят около 300 новых деревьев, а на 4000 квадратных метрах разобьют парк.

Помимо улучшения привокзального пространства в планах градостроителей построить новую линию Rail Baltic, которая соединится с железнодорожной сетью Европы.

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