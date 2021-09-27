Соединительный узел: бюро Zaha Hadid Architects будет реконструировать ЖД вокзал Вильнюса

Планируется, что автостоянку с площади перед вокзалом уберут под землю, а прилегающую территорию сделают комфортной для пешеходов и велосипедистов. Также рядом с вокзалом высадят около 300 новых деревьев, а на 4000 квадратных метрах разобьют парк.

Помимо улучшения привокзального пространства в планах градостроителей построить новую линию Rail Baltic, которая соединится с железнодорожной сетью Европы.