Соединительный узел: бюро Zaha Hadid Architects будет реконструировать ЖД вокзал Вильнюса

Проект бюро Zaha Hadid Architects займется реконструкцией Вильнюсского вокзала и его окрестностей, пишет Афиша Daily со ссылкой на ArchDaily. По задумке архитекторов проект предполагает создание современного транспортного узла с общественными пространствами в окружении зеленых пространств.
Здесь и далее: Бюро Zaha Hadid Architects
Проект назвали «Green Connect» («Зеленое объединение»). И не просто так: новый 150-метровый мост, который проложат над железнодорожными путями, соединит район Науйининкай с центром и Старым городом Вильнюса. Архитекторы рассчитывают, что существующая железнодорожная инфраструктура превратится из барьера в соединительный узел.
Планируется, что автостоянку с площади перед вокзалом уберут под землю, а прилегающую территорию сделают комфортной для пешеходов и велосипедистов. Также рядом с вокзалом высадят около 300 новых деревьев, а на 4000 квадратных метрах разобьют парк.
Помимо улучшения привокзального пространства в планах градостроителей построить новую линию Rail Baltic, которая соединится с железнодорожной сетью Европы.
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