Как рассказали «Собака.ru» организаторы, цель игры — построить город на море с наибольшим количеством счастливых жителей. Особенность игры в том, что участники быстро движутся во времени и проходят через важные события в жизни города, каждое из которых влияет на ход игры. Дойдя до настоящего времени, игроки прогнозируют, что ждет город в будущем. В конце игры организаторы проводят «перепись населения», по итогам которой определяются победители.

В игре участвуют команды от 2 до 4 человек. Команду можно собрать и зарегистрировать заранее. Если нет команды, то все равно можно приехать — организаторы найдут место. Подробные правила игры расскажут на месте в день события.

Автор проекта — Михаил Грелевски. С 2008 проводит городские игры, большинство сделал в Польше. В 2010 создал Департамент Игр (Departament Gier), с которым сделал более 130 игр. C 2013 года живет в Петербурге и делает проекты с Польским институтом и университетом ИТМО.

Михаил Грелевски Специально для «Собака.ru»: Почти 2,4 миллиарда людей (около 40% населения планеты) живет не дальше, чем 100 километров от моря. В Петербурге и его дворцовых пригородах вода всегда была как ценностью, так и опасностью — до постройки дамбы в Петербурге было около 300 наводнении (в среднем одно в год). Хотя береговая линия Петербурга впечатляет — 2,5 тысячи километров берегов Финского залива, Невы, других рек и озер — в городе часто не ощущается связь с водой. Пространств, которые дают возможность реального общения с водой немного, многие жители отделены от воды скоростными дорогами, заборами частных владельцев и другими препятствиями. Сами жители тоже часто забывают о том, что ведь живут в прекрасном городе, так сильно связанным с водой. Игра «К морю» это попытка посмотреть на это явление. Хотим узнать, чем для жителей Ломоносова является море. Как они с ним связаны? Какие препятствия между ними и морем? Как они смотрят на город?

Городская игра «К морю» состоится 18 сентября в неформальном общественном пространстве «Янтарный пляж» города Ломоносов (Ораниенбаум), в 3 минутах от ж/д станции «Ораниенбаум-1». Старт в 12:30, финиш в 15:30. Зарегистрироваться можно по ссылке.