Комитет по развитию туризма Петербурга запустил опрос, как сделать город более привлекательным для путешественников

Комитет по развитию туризма объявил о начале интернет-опроса о том, как сделать Петербург еще более привлекательным для гостей города. Любой желающий может поделиться своим мнением на официальном туристском портале visit-petersburg.ru.

У всех посетителей поинтересуются, с какими ожиданиями они приезжают в Петербург, как проводят в нём время, сколько раз уже в нем бывали. Вопросы также коснуться комфортного уровня расходов, любимом для посещения времени года и общей мотивации путешественников.