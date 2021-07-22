Комитет по развитию туризма Петербурга запустил опрос, как сделать город более привлекательным для путешественников

Комитет по развитию туризма объявил о начале интернет-опроса о том, как сделать Петербург еще более привлекательным для гостей города. Любой желающий может поделиться своим мнением на официальном туристском портале visit-petersburg.ru.
У всех посетителей поинтересуются, с какими ожиданиями они приезжают в Петербург, как проводят в нём время, сколько раз уже в нем бывали. Вопросы также коснуться комфортного уровня расходов, любимом для посещения времени года и общей мотивации путешественников.
Сергей Корнеев
Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
Развитие туризма в городе с учетом мнения и пожеланий жителей Санкт-Петербурга и наших гостей – наиболее продуктивный подход к улучшению туристической привлекательности Северной столицы. Мы налаживаем удобную и доступную постоянную обратную связь по всем каналам, полученную от горожан и туристов информацию, накапливаем, перерабатываем для непосредственного использования, а также направляем представителям сферы туризма, в профильные комитеты города, на федеральный уровень – в Ростуризм и другие ведомства. Такой подход позволяет нам в интерактивном режиме видеть сегодняшние актуальные потребности людей и благодаря этому более эффективно вести нашу работу, объединить усилия по восстановлению индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга, лучшей в нашей стране.
Благодаря опросу Комитет по туризму рассчитывает наладить активное взаимодействие с жителями и гостями города. Его результаты будут использованы для построения стратегии будущей работы по востребованным направлениям, формированию новых туристических программ и предложений.
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