Как местные жители и урбанисты в Купчине создали добрососедское сообщество и организовали зону отдыха для подростков

Как устроено пространство?

Спот оборудован уютными гамаками из сеток, амфитеатром из поддонов и сценой. Вместе с ребятами здесь посадили котовник, мяту, чабрец, мелису, барвинок и другие травы. Осталось разукрасить клумбы в стиле типовых панельных домов в Купчине и выложить панно из мозаики. Планировали сделать зону для барбекю, но не решились, поскольку некому за этим следить.

Люди понемногу обживают пространство: здесь отдыхают не только подростки, но и мамы с маленькими детьми. В целом все отзываются о месте положительно.