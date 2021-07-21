Как местные жители и урбанисты в Купчине создали добрососедское сообщество и организовали зону отдыха для подростков

На юге Петербурга подростки проводят свободное время в торговых центрах и на детских площадках. Местные жители и урбанисты объединились в сообщество «Квартал 72» и самостоятельно создали зону отдыха. Теперь ребята в Купчине могут там играть, слушать музыку, общаться со сверстниками и организовывать мероприятия. «Собака.ru» поговорила с участницей сообщества «Открытая лаборатория город» и кураторкой проекта «Квартал 72» Ольгой Мнишко и узнала, как появился проект и почему подобные инициативы важны для нашего города.
Что такое «Квартал 72»?
Это исследовательский проект, объединяющий неравнодушных жителей Купчино, местных активистов и архитекторов. Два года назад «Открытая лаборатория город» изучила потребности местного населения и определила проблемы среды для муниципального округа №72. Так появилась группа «Квартал 72», где горожане могут предлагать свои инициативы и реализовывать их сообща. Одним из результатов совместной работы стал спот для подростков в Купчине.
Ольга Мнишко
Участница сообщества «Открытый город», кураторка спота для подростков в Купчине
Как появилась идея — создать спот для подростков?
В Купчине практически отсутствует инфраструктура для отдыха подростков. Мы столкнулись с этой проблемой, когда делали социологическое исследование для муниципального округа № 72 в прошлом году. В рамках него изучали, чем жители занимаются в свободное время, чего им не хватает и какие проблемы в районе существуют. Во время работы узнали, что зимой подростки много времени проводят в торговых центрах, а в тёплое время года — в парках и на детских площадках. Опрос показал, что ребятам хотелось бы собственное место, куда бы они могли приходить после школы, слушать музыку, разговаривать, изучать психологию, политику и чувствовать себя в безопасности от назиданий взрослых. Поэтому появилась идея — создать пространство для них. Мы подали заявку и получили небольшой грант от «Школы филантропии» Благотворительного фонда Владимира Потанина на реализацию проекта в рамках поддержки социальных инициатив во время пандемии.
С декабря начали обсуждать функционал и дизайн пространства. Знакомые архитекторы помогли нам сделать визуализации и чертежи, по которым мы вместе с подростками начали строить площадку. Изначально планировали закончить проект в феврале, но зимой невозможно ничего строить, поэтому посвятили время обсуждениям. Оформление спота отложили до лета. В последнюю очередь к нам присоединились ребята из штаба самовыражения — образовательной платформы, исследующей формы протеста в искусстве. Они сделали собственную стену и в перспективе планируют проводить здесь мероприятия.
Как устроено пространство?
Спот оборудован уютными гамаками из сеток, амфитеатром из поддонов и сценой. Вместе с ребятами здесь посадили котовник, мяту, чабрец, мелису, барвинок и другие травы. Осталось разукрасить клумбы в стиле типовых панельных домов в Купчине и выложить панно из мозаики. Планировали сделать зону для барбекю, но не решились, поскольку некому за этим следить.
Люди понемногу обживают пространство: здесь отдыхают не только подростки, но и мамы с маленькими детьми. В целом все отзываются о месте положительно.
Какие сложности возникли?
Во время работы много времени ушло на поиск места и договорённости. Нам не удалось заинтересовать подростков, которые живут и учатся возле спота, но получилось привлечь ребят из соседних дворов. Возможно, это связано с тем, что у многих не было подобного опыта взаимодействия, поэтому не реагируют. После летних каникул снова попробуем их завлечь.
Почему такие инициативы нужны нашему городу?
Хотелось бы, чтобы в городе было больше подобных зон для уязвимых групп. Например, подросткам нужна собственная территория, где они бы могли комфортно проводить время с друзьями и отдыхать после учёбы. В отсутствии других вариантов с этой ролью прекрасно справляются торговые центры, но хочется чего-то альтернативного.
Фото: Дмитрий Андрианов.
Текст: Ксения Морозова, Мария Агафонова.
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