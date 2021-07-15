20 июля в Образовательном центре ММОМА в Москве пройдет дискуссия на тему эластичного города

В рамках фестиваля цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities спикеры под модерацией Юлии Рузмановой, заместителя главной редакторки The Village, обсудят, как цифровые системы помогают горожанам и городу адаптироваться. Дискуссия начнется в 19:00 по адресу Ермолаевский, 17.
Город ежедневно сталкивается с вызовами времени и его обитатели ждут от него определенной гибкости и адаптации к новым условиям. Что имеется в виду под такого рода гибкостью? Это разномасштабные системы сбора, обработки и анализа информации, взаимодействующие как друг с другом, так и с внешними операторами.
Во время дискуссии спикеры постараются определить каким должен быть устойчивый город, сохраняющий право на частную жизнь, отвечающий не только запросам масс, но и запросам конкретных горожан. В рамках встречи будут затронуты вопросы, которые пока не так часто попадают в информационное поле. Например, является ли горожанин без телефона и компьютера полноценным гражданином современного общества?
В дискуссии примут участие Тимур Черкасов, архитектор, исследователь и преподаватель, выпускник Института «Стрелка», Анна Таганцева-Кобзева, мультимедиа художник, Екатерина Плужник, руководитель отдела корпоративной и социальной ответственности Росбанка.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по этой ссылке.
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