20 июля в Образовательном центре ММОМА в Москве пройдет дискуссия на тему эластичного города

Город ежедневно сталкивается с вызовами времени и его обитатели ждут от него определенной гибкости и адаптации к новым условиям. Что имеется в виду под такого рода гибкостью? Это разномасштабные системы сбора, обработки и анализа информации, взаимодействующие как друг с другом, так и с внешними операторами.

Во время дискуссии спикеры постараются определить каким должен быть устойчивый город, сохраняющий право на частную жизнь, отвечающий не только запросам масс, но и запросам конкретных горожан. В рамках встречи будут затронуты вопросы, которые пока не так часто попадают в информационное поле. Например, является ли горожанин без телефона и компьютера полноценным гражданином современного общества?

В дискуссии примут участие Тимур Черкасов, архитектор, исследователь и преподаватель, выпускник Института «Стрелка», Анна Таганцева-Кобзева, мультимедиа художник, Екатерина Плужник, руководитель отдела корпоративной и социальной ответственности Росбанка.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по этой ссылке.