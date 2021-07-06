Почти треть россиян отметили улучшение городской среды за последний год

Как следует из результатов опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», позитивные изменения городской среды чаще отмечали в Южном федеральном округе (40%). Меньше оптимизма продемонстрировали жители Сибири (15%). Мнение сибиряков отчасти связано с климатическими условиями: долгие зимы и перепады температур усложняют содержание дорог, тротуаров и дворов, на которые прежде всего обращают внимание люди.

В целом по стране заметили улучшения 28% россиян, о том, что ничего не изменилось, заявили 52% граждан, что стало хуже — 20%. В Москве и Петербурге результаты показывают 24%, 61% и 15% соответственно. В городах-миллионниках 26%, 51% и 23%, в городах с населением от 100 тысяч человек до 1 миллиона 22%, 58% и 20%, в городах до 100 тысяч человек — 33%, 50% и 17% соответственно.

Согласно исследованию, больше всего горожане недовольны ситуацией с парковками и ждут перемен к лучшему в плане создания безбарьерной среды. В разрезе общественных пространств гражданам не хватает качественных спортивных площадок, комфортных дворов (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) и благоустроенных набережных (это особенно актуально для городов с населением до 1 миллиона человек).

Значительная часть текущих проблем городов связана с тем, что районы, построенные 30-50 лет назад, сейчас уже не отвечают требованиям времени. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, ДОМ.РФ при участии экспертов разработал Стандарт комплексного развития территории, который учитывает интересы жителей, бизнеса и городских властей. Его применение поможет повысить эффективность благоустройства и застройки территорий, внедрить современные стандарты качества жизни в городе.

«Для ДОМ.РФ имеет большое значение, что именно граждане отмечают повышение качества жизни в российских городах. Многое для благоустройства в стране уже сделано. Тем не менее Президентом в рамках целей национального развития поставлена амбициозная задача по улучшению городской среды в 1,5 раза до 2030 года. Активно участвуя в этом процессе, Фонд ДОМ.РФ разработал более 300 дизайн-проектов общественных пространств для более чем 50 городов. Важно, чтобы все они были реализованы. Для этого необходимо более активное содействие региональных властей, использование инициативных проектов и привлечение местного бизнеса», — прокомментировал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.