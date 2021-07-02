В Петербурге за полгода высадили больше 33 тыс. растений

«Главный принцип при проектировании цветников – это соотнесение цветочного оформления с общей идеей объекта зеленых насаждений. Так, многолетники должны не конкурировать с летниками, а вместе с ними создавать красочность и непрерывность цветения в городе с ранней весны до глубокой осени», – отмечают в Комитете.

Ландшафтный цветник из многолетников украсил сквер в Красносельском районе на углу Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова. С учетом чередования цветения также оформлены цветники в Приморском парке Победы. В Петродворцовом районе высажено свыше 5,5 тыс. многолетников в сочетании с летними цветами, а во Фрунзенском – порядка 2,5 тыс. многолетников.

Комитет напоминает, что крупные цветники с высаженными в прежние годы растениями есть на бульваре на ул. Кораблестроителей от Наличной до ул. Нахимова в Василеостровском районе, в сквере на пересечении пр. Ленина от ул. Освобождения до ул. Бронетанковой в Красносельском районе, на бульваре Красных Зорь в Невском районе. И также в парке Героев-Пожарных, где в настоящее время растет около 70 тыс. многолетних растений более 35 сортов.