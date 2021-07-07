Особняк Игеля восстановят — в нем появится общественное пространство с отелем и коворкингом. Как изменится многострадальное здание?

Как сейчас выглядит особняк?

Еще два месяца назад здание выглядело плачевно: в прошлом году в центральной части случился пожар. Почти все ограждения лестниц, камины и лепнина утрачены, ходить там было страшно. Сейчас особняк окружен строительным забором, там начались работы по устранению аварийности. Убираются завалы и обрушенные конструкции, параллельно ведутся работы по согласованию будущих работ с КГИОП. Наша цель — все утраченное по максимуму восстановить, опираясь на архивные данные. Здание на Льва Толстого на старте было примерно в таком же удручающем состоянии, так что это нас не пугает.

Что будет происходить в особняке?

Согласно концессионному соглашению, в особняке появится гостиница, но она займет не всю площадь. Здесь также будет коворкинг, фуд-холл, большой конференц-зал для выставок, концертов и других мероприятий. Надеемся, это место станет новой точкой притяжения не только для жителей Петроградской стороны, но и для всех петербуржцев. Мы предполагаем, что общий срок реализации проекта составит около двух лет.

Радостно, когда такие пространства, как дом Игеля, возвращаются городу. Оно давно пустовало, это многих возмущало, пришло время исправить это недоразумение. А спрос на общественные пространства в Петербурге неисчерпаем.