Особняк Игеля восстановят — в нем появится общественное пространство с отелем и коворкингом. Как изменится многострадальное здание?

Команда, создавшая коворкинг «Ясная поляна» на улице Льва Толстого, взялась за преображение особняка Игеля. Комплекс зданий заброшен уже больше десяти лет, вандалы вынесли из него все печи, в прошлом году он серьезно пострадал из-за пожара. Но уже через два года там хотят открыть отель, коворкинг и общественное пространство с фуд-холлом и ивент-пространством. По условиям соглашения, инвестор компания «Асгард» привлечет на реализацию проекта не менее 302 млн рублей. Генеральный директор «Ясной поляны» Алексей Котов рассказал «Собака.ru» о том, как изменится дом на Каменноостровском проспекте 58-60.
Кому принадлежит особняк Игеля?
Особняк Игеля находится в собственности города. В 2020 году он был передан компании «Асгард» (входит в ГК «Импульс») на 49 лет в рамках концессионного соглашения при условии, что инвестор полностью восстановит комплекс. Нас выбрали в качестве управляющей компании, так как у нас есть похожий опыт работы в исторических зданиях в сложных условиях. Наша зона ответственности — разработка концепции и управление в будущем. Но уже сейчас мы тесно сотрудничаем с проектировщиками, чтобы максимально приспособить помещения особняка под современное использование. Будем работать в связке со строителями и реставраторами, чтобы бережно наполнить исторические интерьеры современными системами и сделать будущие пространства функциональными и технологичными.
После открытия «Ясной поляны» мы регулярно обращали внимание на здания, в которых сочетались история, красота и культурно-значимая локация. Особняк Игеля показался нам идеальным вариантом, и мы рады, что совпали все обстоятельства.
Как сейчас выглядит особняк?
Еще два месяца назад здание выглядело плачевно: в прошлом году в центральной части случился пожар. Почти все ограждения лестниц, камины и лепнина утрачены, ходить там было страшно. Сейчас особняк окружен строительным забором, там начались работы по устранению аварийности. Убираются завалы и обрушенные конструкции, параллельно ведутся работы по согласованию будущих работ с КГИОП. Наша цель — все утраченное по максимуму восстановить, опираясь на архивные данные. Здание на Льва Толстого на старте было примерно в таком же удручающем состоянии, так что это нас не пугает.
Что будет происходить в особняке?
Согласно концессионному соглашению, в особняке появится гостиница, но она займет не всю площадь. Здесь также будет коворкинг, фуд-холл, большой конференц-зал для выставок, концертов и других мероприятий. Надеемся, это место станет новой точкой притяжения не только для жителей Петроградской стороны, но и для всех петербуржцев. Мы предполагаем, что общий срок реализации проекта составит около двух лет.
Радостно, когда такие пространства, как дом Игеля, возвращаются городу. Оно давно пустовало, это многих возмущало, пришло время исправить это недоразумение. А спрос на общественные пространства в Петербурге неисчерпаем.
О первом коворкинге «Ясная поляна» на Льва Толстого
В 2016 году мы решили создать коворкинг в здании на Льва Толстого 1-3. Это было смелое решение — на тот момент в Петербурге были только маленькие коворкинги на 200-300 квадратных метров, которые то открывались, то закрывались, а у нас — несколько тысяч квадратов. Но мы видели международный и московский опыт, там подобные проекты становились все популярнее. Поэтому решили рискнуть.
До нас здесь были коммунальные квартиры, их мы постепенно выкупали и расселяли. Дом был в очень плохом состоянии, мы провели реконструкцию, полностью поменяли перекрытия, оснастили новой инженерией. Это здание входит в список вновь выявленных объектов культурного наследия, КГИОП охраняет не только его фасад, но и элементы интерьера. Из-за этого на согласования пришлось потратить около года. Печи, камины, лестницу, двери и лепнину реставраторы тщательно восстанавливали. На работы ушел еще год.
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Коворкинг «Ясная поляна»
Сейчас «Ясная Поляна» — это современный коворкинг с большим конференц-залом, лекторием, кафе, ресторанами и двумя сотнями произведений современного искусства — нам кажется, что арт-объекты вдохновляют людей на рабочие свершения. Основная аудитория — молодые ребята, работающие в IT-сфере, предприниматели, дизайнеры, креативные команды, большие международные компании и локальные стартапы. Их мы знакомили с форматом, показывали, как он увеличивает продуктивность. Спустя несколько месяцев после открытия коворкинг был полностью заполнен. За четыре года мы стали полноценным общественно-культурным пространством, комьюнити которого выходит за границы здания.
Почему команда выбирает работу в исторических зданиях?
Именно с таким подходом мы совместно с инвестором и хотим приступить к реставрации особняка Игеля, понимая всю ответственность и важность того, что нам предстоит. Мы болеем душой за красоту и культуру Петербурга в целом и зданий, которые доверил нам город, в частности. И, помимо восстановления былого величия, хотим, чтобы особняк стал центром притяжения для горожан.
Открыть пространство в историческом здании значительно дороже, чем в обычном бизнес-центре. Но это очень интересно. Нам важно сохранить все, что представляет ценность: витражные окна, оригинальные рамы и даже старый паркет, который отлично впишется в декор стола, например.
История здания
«Чаще всего этот комплекс именуют просто «особняком Игеля», хотя в реальности все немного сложнее. Когда бельгийский ресторатор Эрнест Игель купил эту усадьбу в конце XIX века, здесь стояла небольшая деревянная дача князей Вяземских. К ней Игель пристроил зал для нового заведения, который затем неоднократно расширялся. В итоге на месте старинной усадьбы вырос целый развлекательный комплекс: ресторан «Вилла Эрнест» с обеденным залом и эстрадой, оранжерея, ледники, кухни, а также жилые помещения для Игеля с семейством, которые тоже перебрались на Петроградскую сторону вслед за своим бизнесом. До конца 1890-х Игель жил на Большой Конюшенной — рядом со своим первым детищем рестораном «Медведь», в залах которого теперь открыт театр эстрады имени Аркадия Райкина.
Известно, что в залах ресторана на Каменноостровском, 60 постоянно выступал румынский оркестр, стены были завешаны гобеленами, к шампанскому подавался ароматный жареный миндаль. Со временем посетители сократили имя «Вилла Эрнеста» до просто «Эрнест». Среди именитых гостей ресторана на Каменноостровском был, например, президент Франции Феликс Фор, посетивший Петербург в 1897 году. Выбор заведения не случаен — у «Эрнеста» потчевали исключительно высококлассной французской кухней. Интересно, что к «Эрнесту» Фор заехал 19 мая, а торжественный обед у «Кюба», в самом именитом французском заведении города был дан только 20-го. Так что первое впечатление о русско-французском ресторанном деле в Петербурге президент составил именно на Аптекарском острове.
Дела у «Эрнеста» шли хорошо. Он располагался на ключевом «барном маршруте» города начала ХХ века: центр-Каменноостровский проспект-Каменный остров-Елагин-Сестрорецкая дорога-Лахта. В 1903 году уже после смерти Эрнеста Игеля его наследники еще раз расширили заведение, а заодно разбили перед фасадом сад с фонтаном.
Слава ресторана померкла уже вскоре после революции. В отличие от ряда других заведений имперской эпохи (например, «Донона» на набережной Мойки) «Эрнесту» не было суждено повторно открыться в годы НЭПа. Вместо этого в нем устроили дом пролетарской культуры, а затем клуб «Металлист». Какое-то время бывший ресторан и особняк занимал штаб ПВО, педагогический институт и «различные организации». Но наибольшим переделкам здание подверглось тогда, когда в него въехала районная администрация — Райсовет и Райком КПСС Ждановского (Петроградского) района. Она располагалась «У Эрнеста» до рубежа 1970-1980-х годов, после чего переехала в новое здание на Большой Монетной улице».
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