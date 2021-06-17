Благоустраивать территории памятников в Петербурге разрешат муниципалитетам

Законопроект о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» был внесен на рассмотрение регионального парламента. Авторами инициативы выступили депутаты «Единой России» Денис Четырбок, Михаил Барышников, Юрий Гладунов, Сергей Никешин и Александр Рассудов от КПРФ. В качестве примера Четырбок приводит состояние парка Александрино в Кировском районе.

«Это замечательное место, в котором гуляют тысячи жителей юго-запада города. По своему статусу он является объектом культурного наследия, а потому муниципальные власти здесь не могут ни дорожки организовать, ни урны установить, ни освещением заняться «...» Обычному человеку не важно, в чью компетенцию входит благоустройство парка. Ему важно, чтобы там было чисто, комфортно и безопасно», — пишет Четырбок в Telegram-канале.

Напомним, что в настоящее время по действующему законодательству муниципалитеты не могут тратить средства на благоустройство таких территорий.