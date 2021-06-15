Мегаполисы в 3021 году: какими будут крупные города через 100 лет?

В издательстве «Эксмо» вышла книга директора научно-исследовательского и проектного института «МосТрансПроект» Александра Полякова и кандидата философских наук, доцента МГУ Тараса Вархотова «Terra Urbana: города, которые мы п...м». Специально для «Собака.ru» Александр и Тарас написали колонку о городах будущего — почему они будут совсем не похожи на то место, где мы живем сейчас.
Масштабы урбанизации
К началу XXI века город из опорного пункта административной власти (российский вариант) или способа освобождения от крепостной зависимости (западноевропейский вариант) окончательно превратился в кажущееся естественным пространство жизни цивилизованного человека. Если в 1800-м году доля городского населения составляла всего около 2%, то к середине XX века она достигла 30%, а в 2007 превысила 50%. Согласно прогнозу ООН, в 2050 году городское население будет составлять 70% жителей Земли, а темпы урбанизации будут расти на 1-1,4% в год.
Что такое современный город?
Говоря о «современном городе» мы, как правило, подразумеваем мегаполис – сосредоточенный мощный инфраструктурный узел, в котором кипит жизнь сообщества. Социальная компактность, которую обеспечивает мегаполис – за счет высокой плотности и этажности зданий, многоуровневой транспортной системы и питаемой растущим населением сферы услуг – делает его существование очень эффективным.
Увеличения числа и интенсивности социальных связей толкает вперед экономику. Огромное население создает спрос практически на что угодно – в такой системе любая полезная деятельность становится выгодной. Даже самые экзотические товары или услуги находят своего покупателя, а компактность гипер-города позволяет товару и покупателю встретиться быстро и дешево, им не нужно долго искать друг друга и преодолевать для этого большие расстояния. Жизнь в мегаполисе привлекательна именно тем, что в нем «есть все и быстро».
Города заменят государства?
Образ гипер-города, бесконечно растущего во всех пространственных измерениях, широко представлен как в художественных утопиях XX-XXI веков – от «Метрополиса» до «Хроник хищных городов», — так и в рассуждениях ученых и политиков. «Глобальный город» соберет в себе все население, а вместе с ним и функции государства, которое, возможно, окажется не нужно.
Отчасти такое видение будущего подтверждается возможностями крупнейших современных городских систем. И по населению, и по экономическим показателям они вполне сопоставимы с национальными государствами. Например, ВВП крупнейшего с экономической точки зрения мегаполиса мира — Токио — составляет примерно 1,5 трлн. долларов. Это больше, чем ВВП Испании, находящейся на 13-й строчке в общем рейтинге стран мира по этому показателю. Численность населения столицы Японии – 39 млн. чел., что примерно соответствует населению Ирака (39,3 млн. чел.) или Канады (38,3 млн. чел.). Москва, входящая в первую десятку крупнейших по экономическим показателям городов мира, по ВВП сравнима с Таиландом или Бельгией (520 млрд. долларов против, соответственно, 506 млрд. и 543 млрд.), а по населению даже обходит Бельгию (12,6 млн. чел. против 11,5 млн. чел.).
Какие ограничения есть у роста городов?
Растущая и хорошо видимая мощь мегаполисов в действительности упирается в два важных ограничителя. Первый – это трудноразличимая для непрофессионального наблюдателя, но огромная зависимость крупнейших городов от якобы не нужного им национального государства. Она проявляется как в необходимости снабжения пищевыми и энергетическими ресурсами, которые находятся «снаружи», так и в неспособности мегаполисов самостоятельно справляться с серьезными потрясениями типа природных катаклизмов. Сильно пострадавший город всегда требует помощи «извне».
Второй ограничитель – это растущее вместе с городами стрессовое воздействие на людей. Несмотря на колоссальные усилия по созданию комфортной среды, преодолеть оборотные стороны жизни в мегаполисе невозможно. Огромный город – это шум, загрязненный воздух, трудности с обеспечением качественными свежими продуктами, высокая стоимость жилья, суета и невозможность уединиться. Жизнь кипящего муравейника привлекательна для молодежи, но с возрастом у человека растет потребность в тишине, «медленной жизни», близости к природе – как минимум, в форме хорошей еды, воздуха, воды. Жизнь в частном доме с хорошо знакомыми соседями, которые не меняются каждые полгода, с качественными экологическими условиями и отсутствием постоянной суеты для многих предпочтительнее.
Города делают людей несчастными?
Не случайно в наиболее богатых и благополучных странах жители малых городов и сельской местности ощущают себя счастливее горожан крупных городских центров – об этом свидетельствуем проведенное ООН общемировое исследование счастья (World happiness report-2020). В пользу малых населенных пунктов говорит и биоэкологическая безопасность – эпидемии распространяются в мегаполисах намного быстрее.
Синурбия – секрет процветания городов будущего?
Поэтому сейчас на смену технократическому мегаполису как образ города будущего приходит альтернатива – сеть небольших населенных пунктов, составляющие единое социальное пространство за счет быстрых и удобных транспортных связей, но не требующие сосредоточения населения в тесной перегруженной системе.
Синурбия – «треугольная» агломерация трех городов, между которыми можно перемещаться за 30-60 минут с помощью транспортных коридоров. Такая «тройственная» городская система отчасти живет как единый город – можно работать в одной из ее «вершин», жить в другой, а отдыхать в третьей. В то же время за счет большой площади и разреженного распределения населения, ее жители вполне могу позволить себе частные дома и сельский повседневный уклад. Сочетание инфраструктурной и экономической мощи мегаполиса с экологичностью и уютом жизни в маленьком поселке в частном доме – таким мы бы хотели видеть город будущего.
Синурбия – разновидность децентрализованных агломераций, сетей малых и средних городов, способных за счет эффективных транспортных связей превращаться в единый организм, но в то же время сохранять автономию и самобытность. В отличие от других сетевых агломераций, синурбия прочнее, монолитнее и способна эффективно решать задачу конкуренции за жителей с мегаполисами. Ее важной чертой является опора на уже существующую инфраструктуру и исторически сложившиеся особенности входящих в нее городов – их культурную и экономическую специализацию.
Хотя в административном смысле синурбий в настоящее время нет, но внимательный взгляд легко найдет на карте мира множество возможных – образованных тремя городами треугольников со сторонами около 150 км, обычно уже связанными между собой транспортными артериями. В будущем синурбии смогут составить достойную альтернативу мегаполису в качестве модели урбанизации и территориального развития, в особенности для стран с обширной территорией и сравнительно невысокой плотностью населения.
Жить в тихом зеленом районе, в частном доме или в большой квартире в малоэтажной застройке, в кругу хорошо знакомых соседей, дышать чистым воздухом, потреблять фермерские продукты и при этом иметь доступ ко всем преимуществам мегаполисной инфраструктуры – это ли не достойный образ будущего, о котором хочется мечтать и в который стоит вкладывать силы?
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.