Мегаполисы в 3021 году: какими будут крупные города через 100 лет?

Масштабы урбанизации

К началу XXI века город из опорного пункта административной власти (российский вариант) или способа освобождения от крепостной зависимости (западноевропейский вариант) окончательно превратился в кажущееся естественным пространство жизни цивилизованного человека. Если в 1800-м году доля городского населения составляла всего около 2%, то к середине XX века она достигла 30%, а в 2007 превысила 50%. Согласно прогнозу ООН, в 2050 году городское население будет составлять 70% жителей Земли, а темпы урбанизации будут расти на 1-1,4% в год.

Что такое современный город?

Говоря о «современном городе» мы, как правило, подразумеваем мегаполис – сосредоточенный мощный инфраструктурный узел, в котором кипит жизнь сообщества. Социальная компактность, которую обеспечивает мегаполис – за счет высокой плотности и этажности зданий, многоуровневой транспортной системы и питаемой растущим населением сферы услуг – делает его существование очень эффективным.

Увеличения числа и интенсивности социальных связей толкает вперед экономику. Огромное население создает спрос практически на что угодно – в такой системе любая полезная деятельность становится выгодной. Даже самые экзотические товары или услуги находят своего покупателя, а компактность гипер-города позволяет товару и покупателю встретиться быстро и дешево, им не нужно долго искать друг друга и преодолевать для этого большие расстояния. Жизнь в мегаполисе привлекательна именно тем, что в нем «есть все и быстро».

Города заменят государства?

Образ гипер-города, бесконечно растущего во всех пространственных измерениях, широко представлен как в художественных утопиях XX-XXI веков – от «Метрополиса» до «Хроник хищных городов», — так и в рассуждениях ученых и политиков. «Глобальный город» соберет в себе все население, а вместе с ним и функции государства, которое, возможно, окажется не нужно.

Отчасти такое видение будущего подтверждается возможностями крупнейших современных городских систем. И по населению, и по экономическим показателям они вполне сопоставимы с национальными государствами. Например, ВВП крупнейшего с экономической точки зрения мегаполиса мира — Токио — составляет примерно 1,5 трлн. долларов. Это больше, чем ВВП Испании, находящейся на 13-й строчке в общем рейтинге стран мира по этому показателю. Численность населения столицы Японии – 39 млн. чел., что примерно соответствует населению Ирака (39,3 млн. чел.) или Канады (38,3 млн. чел.). Москва, входящая в первую десятку крупнейших по экономическим показателям городов мира, по ВВП сравнима с Таиландом или Бельгией (520 млрд. долларов против, соответственно, 506 млрд. и 543 млрд.), а по населению даже обходит Бельгию (12,6 млн. чел. против 11,5 млн. чел.).