Каким будет пространство в «Доме мод» на «Петроградской»: амфитеатр, ресторанная улица и десятки брендов

Коворкинг, музей, фасад

На шестом этаже к лету 2022 года расположатся шоу-румы и кастом-студии — там появится хаб творчества, моды и дизайна. Здесь откроют коворкинг только для людей творческих профессий.

Фасад преобразят с помощью разноцветного освещения сразу после запуска третьего и четвертого этажей. На пожарной лестнице будет создан музей «Дома Мод» с архивными кадрами и сохранившимися артефактами места.