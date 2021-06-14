Каким будет пространство в «Доме мод» на «Петроградской»: амфитеатр, ресторанная улица и десятки брендов

На днях состоялся тестовый запуск «Дома Мод» – легендарного модного пространства у станции метро «Петроградская». Совсем скоро там откроется концепт-стор с прогрессивными российскими дизайнерами, кофейня от Sibaristica, «Сидрерия» и книжный магазин «Эрмитажа». На подходе – амфитеатр на 300 посадочных мест, ресторанная улица и коворкинг для творческих людей. «Собака.ru» подробно рассказывает о планах по изменению этого места.
Что такое «Дом Мод»?
Здание на Каменноостровском проспекте 37а – это памятник советского модернизма, построенный в 1968 году по проекту архитектора Е.А. Левинсона (среди его построек — станция метро «Автово» и дом Ленсовета). Здесь обшивали ленинградский бомонд, в 1970-е и 1980-е это было главное модное место города, именно в «Доме мод» впервые в Петербурге появились поэтажные эскалаторы. В новое время здание занимали единичные арендаторы, часть этажей пустовала. В 2019 году здесь открылся большой магазин Uniqlo. Компания «Иридато Групп», более десяти лет развивающая пул международных брендов (например, Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Lee, Wrangler, Vans и Mango) на российском рынке, обратила внимание на эту локацию. Узнав об ее истории здания, она решила вернуть жизнь в важное для отечественной модной индустрии место.
Что здесь уже работает или вот-вот запустится?
Обновление «Дома Мод» проходит поэтапно. Официальное открытие проекта намечено на осень 2021 года, но уже сейчас на трех этажах работают первый в России street-store Uniqlo, самый большой в городе магазин лимитированного стритвера «КАМЕНЬ», секция селективного денима и отдел редкой спортивной одежды для йоги, бега и фитнеса со своим собственным беговым клубом — любой желающий может бесплатно воспользоваться местами для переодевания, ячейками и душем, чтобы побегать. Во второй половине июня этаж пополнится новыми резидентами: магазином «Эрмитажа» с книгами об искусстве, моде и дизайне, кофейней от Sibaristica с авторской обжаркой, «Сидрерией» и магазином винила «Ритм».
Амфитеатр и этаж российских брендов
В конце лета запустится четвертый этаж. Здесь расположится концепт-стор с прогрессивными российскими дизайнерами — около 15 корнеров. Для тех, кто не может поставить целый корнер, отведена зона «Гардеробная» — магазин, в котором бренд может повесить даже одну модель, если пока производит только ее.
Олег Олейников
Управляющий партнер «Иридато Групп»
«Нас интересуют не только состоявшиеся бренды, но и молодые и пока неизвестные талантливые ребята. Мы хотим собрать прежде всего имена, которых в городе либо нет совсем, либо они представлены мало. Ценовой сегмент — выше среднего».
Центр этого этажа – амфитеатр на 300 посадочных мест — станет площадкой для презентаций новых коллекций, проведения независимых кинопоказов, арт-перформансов, мастер-классов и концертов. В советские годы здесь проходили показы мод. Пространство избавили от старых кресел и проведут реновацию, но историческая круговая сцена здесь сохранилась. В свободное от мероприятий время амфитеатр будет открыт для посетителей — здесь можно будет посидеть с ноутбуком или выпить кофе. В июле, еще до ремонта, здесь уже состоятся два события, одно из них — вечеринка Test fm 31 числа.
Олег Олейников
Управляющий партнер «Иридато Групп»
«Российские бренды научились делать неплохие коллекции, одежду хорошего качества, но пока не умеют себя продвигать. Одна из причин — нехватка денег. Организация фэшн-показа — дорогостоящая история, необходимы аренда зала, свет, звук, постановка, хореограф, модели. Мы хотим создать площадку, на которой молодые растущие бренды смогут организовывать свои шоу по себестоимости. У нас будет пул проверенных моделей, хореографов, световиков, звукорежиссеров, с которыми бренды смогут сотрудничать, не боясь сверхзатрат».
Ресторанная улица
Летом 2022 года на пятом этаже появится ресторанная улица. Здесь встанут 8-10 лучших рестораторов из разных российских городов — в том числе из регионов.
Олег Олейников
Управляющий партнер «Иридато Групп»
«Это будет не очередной фуд-холл, у нас будет обслуживание ресторанного уровня, здесь никто не будет чувствовать себя как в столовке. У каждого заведения будет своя посадка и свое обслуживание, но без стен. Покупатели смогут курсировать между проектами».
Коворкинг, музей, фасад
На шестом этаже к лету 2022 года расположатся шоу-румы и кастом-студии — там появится хаб творчества, моды и дизайна. Здесь откроют коворкинг только для людей творческих профессий.
Фасад преобразят с помощью разноцветного освещения сразу после запуска третьего и четвертого этажей. На пожарной лестнице будет создан музей «Дома Мод» с архивными кадрами и сохранившимися артефактами места.
Олег Олейников
Управляющий партнер «Иридато Групп»
«Я много лет потратил на работу с зарубежными брендами, и теперь решил сделать что-то для своей страны. У нас много классных дизайнеров, которым нужно помочь с площадкой и продвижением — этой цели будет служить "Дом Мод". Мне бы хотелось, чтобы таких, как, например, SHU стало больше, чтобы в Петербурге появилось модное комьюнити. Это невозможно сделать без создание контента — это могут быть клиентские дни, работа со стилистами, прямые эфиры. Бренды будут создавать свой контент, а мы будем отслеживать, чтобы он соответствовал уровню "Дома мод", и помогать им учиться. Для нас важно, чтобы здесь все время происходила тусовка — тренировки, вечеринки, показы, встречи с издателями и художниками в книжном магазине, с коллекционерами винила — в "Ритме"».
Фото: Никита Мурузин
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