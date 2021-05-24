По двум берегам реки Суйда создадут общественную набережную River Park — с парковыми пространствами, пляжами и зонами для отдыха

По двум берегам реки Суйда в Гатчинском районе Ленинградской области создадут общественную набережную River Park. На территории площадью в 100 гектаров разместятся тематические общественно-парковые пространства с инфраструктурой для отдыха, спорта, а также пляж и туристическая инфраструктура.
Проектом создания набережной River Park занимается девелопер Gatchina Gardens — компания инвестирует в строительство более 1,5 миллиарда рублей. Строительство пилотного участка набережной началось весной 2021 года — это благоустройство защитной дамбы в рамках строительства первой жилой очереди. Работы завершатся синхронно со сдачей в эксплуатацию первой жилой очереди в 2023 году.
Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе девелопера, после окончания отсыпки, укрепления грунтов и геопластики, дамба вдоль реки превратится в многоуровневую набережную с терренкур и велодорожками. К моменту ввода набережная будет соединена с двумя ландшафтными парками первой очереди строительства и уже работающим на территории проекта парком семейного отдыха.
Сам парк River Park будет расположен по двум берегам реки Суйда. Согласно проекту, на набережной города-курорта Gathina Gardens будут обустроены спортивные тренажеры, зеленые террасы для семейного отдыха, променад-маршруты для терренкура и бега, катания на роликах и лыжах, пляжные зоны отдыха, с размещением малых архитектурных форм, BBQ площадки. Также здесь появятся зоны для занятия спортом — каток, тренажерный зал с саунами, возможности взаимодействия с водой — весло-боты, каноэ, детские катамараны, игровые площадки для взрослых и детей, гастрономические зоны с ресторанами и кафе.
Центром медийной и туристическо-развлекательной инфраструктуры будет городская площадь с амфитеатром, которому предстоит стать основным местом встреч жителей и проведения масштабных культурных мероприятий. Вдоль всей набережной пройдет единая 18-километровая smart-веломагистраль. К ней будут подключаться закольцованные веломаршруты в парках новых жилых очередей. На всем протяжении трассы будут установлены велосипедные станции для аренды, ремонта и обслуживания транспорта.
«Нам очень важно создать видовые характеристики, особую курортную атмосферу, объединить набережную с парками. Это своего рода прогулочный аттракцион, непрерывная сеть рекреационных и досуговых объектов, точек притяжения для туристов, гостей и бизнес резидентов инвестиционной платформы Gatchina Gardens. Мы предусмотрели максимально широкий перечень туристических и рекреационных возможностей на набережной, нам важно обеспечить разнообразие функционала и гармонию стилей, будь то смотровые площадки в зоне Бастиона, промышленный Loft-дизайн в зоне жилых домов на набережной, пляж со спортивными функциями, интегрированные в природный ландшафт рестораны в «Зоне красного берега», — говорит руководитель проекта города-курорта Наталья Осетрова.
К разработке объектов благоустройства будут привлечены лучшие иностранные и российские дизайнеры и урбанисты. Первые дизайн-концепты малых архитектурных форм для набережной разрабатывает инновационный технопарк Aira.
«Внедрение умного благоустройства помогает внедрять новые сервисы, создавать удобную, более безопасную и эстетически привлекательную, эксклюзивную жилую среду, которая способствует тому, чтобы жителям всех возрастов хотелось проводить время в своих дворах и парках, отдыхать, общаться и играть. Важным сейчас аспектом развития благоустройства кварталов, служит велоинфраструктура, она включает в себя не только наличие велодорожки, но и травмобезопасное покрытие, программируемую световую систему, освещение», — отмечает резидент ассоциации умных городов, основатель и генеральный директор инновационного-технопарка Aira Юрий Берестов.
Все изображения предоставлены пресс-службой Gatchina Gardens.
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