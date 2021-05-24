По двум берегам реки Суйда создадут общественную набережную River Park — с парковыми пространствами, пляжами и зонами для отдыха

Проектом создания набережной River Park занимается девелопер Gatchina Gardens — компания инвестирует в строительство более 1,5 миллиарда рублей. Строительство пилотного участка набережной началось весной 2021 года — это благоустройство защитной дамбы в рамках строительства первой жилой очереди. Работы завершатся синхронно со сдачей в эксплуатацию первой жилой очереди в 2023 году.

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе девелопера, после окончания отсыпки, укрепления грунтов и геопластики, дамба вдоль реки превратится в многоуровневую набережную с терренкур и велодорожками. К моменту ввода набережная будет соединена с двумя ландшафтными парками первой очереди строительства и уже работающим на территории проекта парком семейного отдыха.

Сам парк River Park будет расположен по двум берегам реки Суйда. Согласно проекту, на набережной города-курорта Gathina Gardens будут обустроены спортивные тренажеры, зеленые террасы для семейного отдыха, променад-маршруты для терренкура и бега, катания на роликах и лыжах, пляжные зоны отдыха, с размещением малых архитектурных форм, BBQ площадки. Также здесь появятся зоны для занятия спортом — каток, тренажерный зал с саунами, возможности взаимодействия с водой — весло-боты, каноэ, детские катамараны, игровые площадки для взрослых и детей, гастрономические зоны с ресторанами и кафе.