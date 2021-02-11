Город без людей: как активисты борются с рядовыми петербуржцами

Тут вспомнишь комсомольских дружинников времен Андропова, которые «отлавливали» на улицах прогульщиков давно потерявший смысл работы. Ассоциация, конечно, исторически неслучайная, у нас и сейчас политический застой, социальные лифты работают плохо. Впрочем, это нисколько не извиняет любителей наводить урбанистический марафет. Они не предлагают альтернативу сложившемуся порядку вещей, а поют ему в унисон – видимо, в надежде обрести власть если не над умами современников, то хотя бы над их повседневными привычками.

Значит ли это, что городской активизм как явление плох? Конечно же, нет. В Петербурге есть герои, которые организуют раздельный сбор мусора и пункты приема батареек и светодиодных лампочек, радеют за сохранение старинных домов, приводят в аутентичное состояние дореволюционные парадные, помогают нуждающимся и делают Петербург хотя бы немного более зеленым. Чтобы быть до конца справедливой, надо сказать, что иногда это одни и те же люди – те, кто мечтает истребить торговлю клубникой с лотков и те, кто сажает деревья.

Трудно нащупать грань, отделяющую полезную и необходимую общественную деятельность от упоенного доставления неприятностей себе подобным. И все же логически она довольно очевидна.

«Полезный» активизм всегда стремится расширить кругозор и усложнить картину мира: заметить тех и то, что мы раньше не замечали, сделать что-то, чего до этого не было, найти нестандартный способ решения проблемы, в конце концов – создавать новую, более неоднозначную городскую оптику.

Если вы смотрите на что-то, особенно что-то сравнительно небольших размеров, и хотите от этого избавиться, потому что вас это по разным причинам раздражает – то вы не общественный деятель в благородном смысле слова, а поднаторевший в бюрократии жалобщик. Это, конечно, не запрещено, но здесь не может быть никакой презумпции правоты. Речь в каждом случае идет не о восстановлении справедливости по большому счету, не о гуманистической миссии, а о защите интересов одной группы людей за счет интересов другой. И нет причин считать, что та, другая, меньше заслуживает симпатии и поддержки.