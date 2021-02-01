Сделает ли пандемия умные города умнее? Как коронавирус подтолкнул развитие городских технологий

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Как пандемия изменит наши города? Сделает ли она их технологичнее? И как коронавирус повлиял на состав жителей Петербурга? Об этом «Собака.ru» рассказала доцент, академический директор магистерской программы «Управление умным городом» ВШМ СПбГУ Екатерина Соколова.
Умный город — что это?
Вроде бы все согласны с тем, что умный город – это правильно, перспективно, за этим будущее. Но если задаться вопросом, о чем же идет речь, то, скорее всего, дать ответ на него смогут немногие. Какой город следует считать умным, а какой не очень – вопрос, на который до сих пор нет единого ответа ни у практиков, ни у теоретиков. Первое, что приходит в голову — это цифровые технологии, которые должны использоваться во всех сферах городской жизни для повышения ее качества. Однако этого недостаточно, чтобы сделать город умным. Создание современных остановок общественного транспорта, «умных светофоров» или «умного» освещения парадной не сделает нашу жизнь лучше и качественнее, если транспорт ходит не по расписанию, пробки в городе настолько сильны, что светофоры лишь блокируют движение, а в парадную страшно войти из-за сырости, грязи и запаха.
Улучшение качества городской жизни возможно лишь в том случае, когда внедряемые изменения устраивают всех резидентов, которых они затрагивают. И здесь важно умение городских властей выявлять, формализовать и сбалансированно учитывать интересы жителей. К сожалению, этой части у нас уделяется крайне мало внимания. А ведь именно принятие во внимание интересов и потребностей горожан, бизнеса, организаций образования, культуры и социальной сферы, а также туристов требует наибольших усилий, навыков и знаний. И именно сейчас мы видим серьезную трансформацию этих интересов, которую они претерпевают под давлением пандемии коронавируса.
Как коронавирус изменит население города?
Коронавирусные ограничения оказали значительное влияние на систему ценностей в обществе. В эпоху после пандемии невозможно опираться на те данные о потребностях резидентов города, которые существовали ранее. Наметились сразу несколько трендов, которые будут определять нашу жизнь в ближайшем будущем.
Во-первых, это возможность перехода на удаленную работу — это теперь закреплено в Трудовом кодексе. Это может привести к сокращению спроса на жилье в мегаполисах. Мы уже можем наблюдать увеличение популярности загородного жилья, что приводит к оттоку из города людей с относительно высоким уровнем жизни и серьезными запросами. Повлияет ли это на снижение стандартов качества городской жизни, пока неочевидно. Намного большее влияние на структуру городского населения, скорее всего, окажет появившаяся возможность найма удаленно работающих сотрудников из других регионов, без смены ими места жительства. При сохранении высоких цен на квартиры в крупных городах это может привести к сокращению притока туда «мозгов». Оставшись жить на малой родине, но получая более высокую по сравнению с региональным уровнем зарплату, люди смогут позволить себе более высокий уровень жизни. Эта тенденция может неоднозначно сказаться на запросах горожан: приток людей из регионов значительно снижает требования к качеству городских услуг. А стабильная структура и состав населения даст толчок к их росту.
Как изменится Петербург под влиянием пандемии?
Эти два тренда могут привести к сокращению плотности населения в городе, понизив, в свою очередь, спрос на предоставляемые им услуги – от образования и здравоохранения до спорта и отдыха. Эта, хоть и незначительная в масштабах многомиллионного Петербурга тенденция, вкупе с сокращением реального дохода и опасениями части горожан за свое здоровье, может привести к изменению структуры потребительского спроса и сферы услуг. Люди, живущие в городе, начинают уделять больше внимания качеству окружающей среды, возможности приятно и безопасно проводить свободное время недалеко от дома.
Во-вторых, это рост количества горожан, получивших навыки и привычку пользоваться технологиями для получения госуслуг. Это должно дать городу стимул к наращиванию их количества и качества. Соответственно эффективность процессов их предоставления тоже должна повыситься (но не эффективность самих услуг – станет проще записаться к врачу, что не обязательно повысит качество полученной медицинской помощи).
Как пандемия уже изменила городскую жизнь?
Уже сейчас мы видим, насколько оперативно отреагировала сфера услуг на изменившуюся ситуацию – эксперты оценивают внутрироссийский рост онлайн продаж в 2020 году в 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, глобальный рост услуг телемедицины — в 5,5 раз к началу 2021 по сравнению с началом 2020 года. Переход значительной части услуг в онлайн повышает возможности анализа больших данных, прогнозирования спроса и потребностей горожан.
Пандемия создала условия для формирования современных подходов к анализу интересов и предпочтений резидентов города, следующий шаг – за властями. Вопрос о том, смогут ли они принять новые тенденции развития и сформировать взвешенный подход к выбору направлений инвестирования имеющихся ресурсов, пока остается открытым.
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