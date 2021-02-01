Сделает ли пандемия умные города умнее? Как коронавирус подтолкнул развитие городских технологий

Умный город — что это?

Вроде бы все согласны с тем, что умный город – это правильно, перспективно, за этим будущее. Но если задаться вопросом, о чем же идет речь, то, скорее всего, дать ответ на него смогут немногие. Какой город следует считать умным, а какой не очень – вопрос, на который до сих пор нет единого ответа ни у практиков, ни у теоретиков. Первое, что приходит в голову — это цифровые технологии, которые должны использоваться во всех сферах городской жизни для повышения ее качества. Однако этого недостаточно, чтобы сделать город умным. Создание современных остановок общественного транспорта, «умных светофоров» или «умного» освещения парадной не сделает нашу жизнь лучше и качественнее, если транспорт ходит не по расписанию, пробки в городе настолько сильны, что светофоры лишь блокируют движение, а в парадную страшно войти из-за сырости, грязи и запаха.

Улучшение качества городской жизни возможно лишь в том случае, когда внедряемые изменения устраивают всех резидентов, которых они затрагивают. И здесь важно умение городских властей выявлять, формализовать и сбалансированно учитывать интересы жителей. К сожалению, этой части у нас уделяется крайне мало внимания. А ведь именно принятие во внимание интересов и потребностей горожан, бизнеса, организаций образования, культуры и социальной сферы, а также туристов требует наибольших усилий, навыков и знаний. И именно сейчас мы видим серьезную трансформацию этих интересов, которую они претерпевают под давлением пандемии коронавируса.