Для Мурино разработают дизайн-код городской среды

Дизайн-код для Мурино разработает Центр компетенций Ленинградской области совместно с администрацией города и приглашенными экспертами. Инициативу реализуют в несколько этапов — проведут предпроектное исследование, разработают пакет правовой документации и муниципальные акты, после чего подведут итоги. Жители Мурино смогут предложить и свои идеи, принять участие в проектировании и обсуждении результатов.

Как рассказали «Собака.ru» инициаторы проекта, одна из главных задач — создать городскую идентичность. «Массовая застройка Мурино началась около 10 лет назад, и совсем недавно Мурино стал полноценным многотысячным городом. У нас работали более 20 застройщиков, и мы увидели город из отдельных частей, районов без связи друг с другом. Мы хотим, чтобы люди понимали, что они дома, в каком бы районе не находились. Дизайн-код будет идентифицировать Мурино среди всех городов», — отметил глава городского поселения Дмитрий Кузьмин.

Дизайн-код пропишет единые требования к вывескам, рекламным конструкциям, элементам городской среды и навигации, а также искусству в общественном пространстве. В его рамках будет разработал каталог типовой городской мебели. Дизайн-код будет описан в дизайн-буке, который не ограничится описанием городской среды — он также будет содержать рекомендации для застройщиков.

По словам координатора экспертного совета и советника ректора Университета ИТМО Михаила Климовского, технологии «апгрейда» городской среды Мурино все еще можно — город становится городом благодаря точкам притяжения, экологичным решениям, а также объектам для детей, животных и безбарьерной среде. «Городская среда — штука сложная, и невозможно с одной позиции на нее смотреть. В нашем проекте хочется получить правила благоустройства — принципы развития городской среды», — отметил он.