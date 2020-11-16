Терраса на крыше, бассейн и парк для горожан: согласована новая штаб-квартира «Яндекса» от лондонского бюро PLP Architecture

В Москве готовятся к началу строительства новой штаб-квартиры «Яндекса», проект которой подготовило лондонское бюро PLP Architecture во главе с архитектором Ли Полисано. Помимо террасы на крыше, бассейна и непосредственно рабочих мест здесь появится открытое для горожан общественное пространство — с большим образовательным центом и парком.
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Здесь и далее фото: пресс-служба Яндекса
Здание, спроектированное лондонским бюро PLP Architecture во главе с архитектором Ли Полисано, будет находиться в Гагаринском районе на месте гостиницы «Корстон». Оно устроено так, что сотрудники не привязаны к конкретному рабочему месту — они могут расположиться как под открытым небом, так и на большой террасе на крыше. А чтобы отвлечься от дел и размяться, сотрудники смогут посетить несколько спортивных залов и даже бассейн.
Территория кампуса и нижние этажи здания станут открытыми для всех желающих. Возле офиса разместится общественное пространство, где жители района смогут позаниматься спортом или погулять с детьми, а нижних этажах заработают кафе, салоны красоты, аптеки и другие заведения. Кампус и прилегающие к нему территории свяжет сквозной диагональный проход, а по соседству появится парк, благоустройством которого также займется «Яндекс».
Для горожан здесь также откроется образовательный центр. В новом здании предусмотрены лекторий, библиотека и учебные аудитории, где будут проходить семинары, мастер-классы и занятия школ «Яндекса». В новое здание также переедет Музей Яндекса. Он располагает огромной коллекцией старых компьютеров, которой тесно в нынешнем помещении на улице Льва Толстого.
Демонтаж гостиницы «Корстон», на месте которого и возведут штаб-квартиру, начнется до конца 2020 года. К стройке приступят, когда будут готовы все документы.
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