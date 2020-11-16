Терраса на крыше, бассейн и парк для горожан: согласована новая штаб-квартира «Яндекса» от лондонского бюро PLP Architecture

Здание, спроектированное лондонским бюро PLP Architecture во главе с архитектором Ли Полисано, будет находиться в Гагаринском районе на месте гостиницы «Корстон». Оно устроено так, что сотрудники не привязаны к конкретному рабочему месту — они могут расположиться как под открытым небом, так и на большой террасе на крыше. А чтобы отвлечься от дел и размяться, сотрудники смогут посетить несколько спортивных залов и даже бассейн.