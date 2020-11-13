Архитектурный критик Мария Элькина проведет паблик-ток «Знаковые проекты и стратегии: кто и как откроет дверь в будущее»

«Очень часто самосознание города как памятника архитектуры и градостроительства приводит к тому, что ему трудно сформулировать стратегию развития на будущее. Самые известные примеры — Рим, Венеция, Санкт-Петербург. Отсутствие стратегии, в свою очередь, не дает городам справляться с современными жизненно важными задачами.Один из инструментов, позволяющих представить свежий взгляд на город — архитектурные конкурсы», — считают организаторы мероприятия.

В 2020 году в Петербурге подвели итоги двух больших конкурсов, на парк на Тучковом буяне и деловой центр с общественным пространством на Охтинском мысе. Удалось ли в каждом из этих случаев найти решение, которое имеет шансы стать видением завтрашнего дня для Петербурга, что могло бы стать новой целью для Петербурга и как формулируют стратегии развития в других исторических городах — расскажут главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, член жюри конкурса на проект парка «Тучков буян» Сергей Чобан, социолог Мария Макушева и архитекторы Вини Маас (MVRDV) и Доминик Альба (Atelier Parisienne d’urbanisme).

Паблик-ток «Знаковые проекты и стратегии: кто и как откроет дверь в будущее», модератором которого выступит архитектурный критик Мария Элькина, состоится в субботу, 14 ноября. Начало в 16:30.