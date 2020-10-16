В исторических казармах у Витебского вокзала открылось новое общественное пространство Putilov Loft. Рассказываем, почему туда стоит сходить

Здания

Наш лофт располагается в бывших казармах Семеновского полка 1906 года — четыре здания и двор по адресу Рузовская улица 10-12. Сейчас функционируют два из них, третье — концертная площадка — откроется в конце октября, четвертый — в 2022 году.

C 1940-х здесь располагался научно-исследовательский институт военной медицины ВМФ. Раньше объект был закрытым, а мы впервые за десятилетия открыли сквозной проход через территорию. Последние четыре года здания пустовали. Я взялся за это место год назад, тогда стены тут были в плесени, все текло и разваливалось. Мы поменяли коммуникации, электрику, окна, все отмыли, обновили крышу, привели в порядок стены и полы. Радикально ничего не меняли — старались сохранить первозданный вид. Фасады пока не трогали — они находятся под охраной КГИОП.

У нас есть идея объявить конкурс для молодых дизайнеров на проект лофта. Мы все привели в порядок, но единства пока нет — возможно, к следующему сезону изменим внешний вид проекта. Для нас важно дать возможность начинающим попробовать себя.