В Петербурге запустилось новое общественное пространство — Putilov Loft у Витебского вокзала. С концертной площадкой и выставочным залом, хостелом, фитнес-центром и двором для ярмарок и фестивалей. Основатель проекта Ярослав Путилов рассказал «Собака.ru», что уже происходит, а что готовится к запуску в бывших казармах Семеновского полка на Рузовской 10-12.
В исторических казармах у Витебского вокзала открылось новое общественное пространство Putilov Loft. Рассказываем, почему туда стоит сходить
Потомок рода Путиловых
Кировский завод раньше назывался путиловским — основал его мой предок, Николай Алексеевич Путилов, моя прабабушка — его правнучка. В детстве мне рассказывали о нем, и я захотел продолжать дело рода — менять город, делать его лучше здесь и сейчас.
Бэкграунд
По первому образованию я учитель французского — воспитательные навыки до сих пор применяю в работе и бизнесе. Предпринимательством занимаюсь со школы. Сейчас у меня есть компания Putilov Group, которая работает с недвижимостью, у нас порядка 70 сотрудников и 7 000 объектов. Раньше у меня был отельный бизнес, потом я помогал пространству «Ателье» на Литейном — его резидентами являются представители сфер моды, красоты, дизайна и архитектуры. Также организовывал фестиваль Up Yourself в «Артплее».
Здания
Наш лофт располагается в бывших казармах Семеновского полка 1906 года — четыре здания и двор по адресу Рузовская улица 10-12. Сейчас функционируют два из них, третье — концертная площадка — откроется в конце октября, четвертый — в 2022 году.
C 1940-х здесь располагался научно-исследовательский институт военной медицины ВМФ. Раньше объект был закрытым, а мы впервые за десятилетия открыли сквозной проход через территорию. Последние четыре года здания пустовали. Я взялся за это место год назад, тогда стены тут были в плесени, все текло и разваливалось. Мы поменяли коммуникации, электрику, окна, все отмыли, обновили крышу, привели в порядок стены и полы. Радикально ничего не меняли — старались сохранить первозданный вид. Фасады пока не трогали — они находятся под охраной КГИОП.
У нас есть идея объявить конкурс для молодых дизайнеров на проект лофта. Мы все привели в порядок, но единства пока нет — возможно, к следующему сезону изменим внешний вид проекта. Для нас важно дать возможность начинающим попробовать себя.
Концепция
В округе явно не хватает общественных пространств и хороших заведений, а потенциальных посетителей много — например, рядом много университетов. Мы надеемся оживить этот район, хотим давать возможность молодым предпринимателям реализовываться и расти здесь, условия для них у нас выгодные. Будем устраивать семинары и лекции крутых бизнесменов, делиться опытом. Когда-то меня, молодого, заметили и помогли — также я хочу давать ресурсы следующему поколению предпринимателей, дизайнеров, художников. Тем, кто нам нравится, мы можем предоставить выставочное пространство бесплатно.
Мы бы хотели создать безопасное и комфортное место для всех, поэтому на входе будет стоять охрана и действовать фейс-контроль. Не строгий, мы стремимся, чтобы здесь был приличный уровень досуга: без пьяных людей и курением в одном строго отведенном месте.
Резиденты
Резиденты дополняют и усиливают друг друга: например, у нас есть экофитнес, а под ним — магазин фруктов, смузи и соков «1 кг сока». Есть шоу-рум одежды — и здесь же есть площадка, на которой можно устроить модный показ.
В летний сезон работает прокат велосипедов, самокатов и скутеров, круглый год — хостел на 36 номеров Bed and Bike, вместе с местом для сна они предоставляют велосипед. Открыты гончарная и художественная мастерские, компьютерный клуб, шоурум женской одежды.
Из ресторанных проектов запустились семейная кондитерская Red Cake, Mac and Cheese — они готовят пасту, хот-дожная, мексиканская кухня, бургерная «Птичка», «Кофе с яйцами» — у них кофе и блюда из яиц. Есть салон красоты, Off Vintage переехал к нам из «Ткачей». На цокольном этаже уже работает караоке «Шкаф», где проходят стендапы и концерты.
Двор
Во дворе появится зона отдыха с террасой, будут проходить ярмарки, выставки, диджей-сеты. Здесь хорошая звукоизоляция — даже когда работала тяжелая техника, на улице ничего не было слышно. Мы поставили лавочки из переработанного пластика — каждая состоит из 5 000 пакетов и песка. Такими же экологичными будут и урны, а еще мы собираемся организовать здесь зарядку для электромобилей. На территории растут яблони и вишни — их мы обязательно сохраним.
Что происходит здесь сейчас
Сейчас мы работаем в техническом режиме — большая часть резидентов уже запустились, но официальное открытие состоится через месяц. Мы уже провели одно закрытое мероприятие, открыли выставку петербургских художников Александра Кита и Антона Шульгина, к ним скоро добавим работы Арутюна Акобяна. А 17 октября, например, здесь пройдет встреча для начинающих предпринимателей.
Каково открывать общественное пространство во время пандемии
Любой кризис — это удобный момент для начала чего-то нового. К тому же, сейчас, когда петербуржцы не могут уехать в другую страну, они начали больше внимания обращать на свой город, внимательнее его изучать, им нужны новые места. Поэтому, например, сейчас я ищу новое помещение для ребят, которые сделали Kino Сorner, но были вынуждены покинуть территорию «Ленфильма». И поэтому у меня есть план на открытие и других общественных пространств в Петербурге под брендом Putilov.
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