Личный опыт: как согласовать посадку трех каштанов на улице Петербурга? Спойлер: потребуется год!

Почему комитет по благоустройству отказывает активистам, хотя горожане готовы сами и покупать, и сажать деревья

В прошлом году сообществу «Центральный район за комфортную среду обитания» удалось согласовать высадку кленов Глобозум на площади Восстания. Мы, «Деревья Петербурга», подумали — а почему бы нам тогда не попробовать посадить не то, что предлагает комитет по благоустройству, а какие-то другие деревья. Тут стоит сказать, что 85% всего, что высаживается в городе — это липы и клены, ни о каком биоразнообразии и речи нет. Поэтому мы встретились с еще прежними представителями комитета и договорились о сотрудничестве. Собрали адреса, где раньше были деревья и куда хотелось бы их вернуть. Но потом сменился глава КБ и состав пресс-службы, с которой мы коммуницировали — новые сотрудники начали нас динамить и отказываться от встреч, у них просто не была предусмотрена такая обязанность, как общение с непонятными общественниками. С октября до февраля мы им писали и звонили, а нам либо не отвечали, либо просили подождать. В феврале мы наконец уговорили увидеться с нами нового пресс-секретаря комитета Сергея Касаткина, а в марте, перед самым карантином, встретились с начальником управления садово-паркового хозяйства Сергеем Ляховненко и зампредседателя комитета Оксаной Гусевой.

Мы получили отказы в посадках по всем предложенным адресам. Причины у них три: охранная зона сетей, недостаточно места или несогласование породы. Например, одно из предложенных мест — у метро «Крестовский остров». Там когда-то были вязы, они погибли, а квадраты с землей, в которых они находились, закрыли. Оказалось, что как только такой квадрат накрывают плиткой, его переводят в ведение комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Так что, например, с этой точкой нас отправили в КРТИ. Но рядом есть газон — мы предложили посадить там декоративные яблони или вишни, чтобы весной они красиво цвели, а осенью приносили плоды, и их могли есть птицы. Нам снова ответили отказом — комитет не хочет высаживать на улице декоративные деревья, потому что они считают, что от них много мусора. Тут нужно вспомнить, что комитет по благоустройству — это в первую очередь уборщик. По этой же причине они не любят ольху, иву, тополь. Кроме территории у «Крестовского острова» мы предлагали набережную Лейтенанта Шмидта, Чайковского и несколько мест на канале Грибоедова.