В середине октября активисты движения «Деревья Петербурга» высадят на площади Шевченко на Петроградской стороне три каштана — деньги на их покупку собрали сами горожане. Создательница движения и лауреатка премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 Мария Тиника рассказала «Собака.ru» почему согласование этой посадки заняло целый год и где еще в городе появятся деревья.
Личный опыт: как согласовать посадку трех каштанов на улице Петербурга? Спойлер: потребуется год!
Почему комитет по благоустройству отказывает активистам, хотя горожане готовы сами и покупать, и сажать деревья
В прошлом году сообществу «Центральный район за комфортную среду обитания» удалось согласовать высадку кленов Глобозум на площади Восстания. Мы, «Деревья Петербурга», подумали — а почему бы нам тогда не попробовать посадить не то, что предлагает комитет по благоустройству, а какие-то другие деревья. Тут стоит сказать, что 85% всего, что высаживается в городе — это липы и клены, ни о каком биоразнообразии и речи нет. Поэтому мы встретились с еще прежними представителями комитета и договорились о сотрудничестве. Собрали адреса, где раньше были деревья и куда хотелось бы их вернуть. Но потом сменился глава КБ и состав пресс-службы, с которой мы коммуницировали — новые сотрудники начали нас динамить и отказываться от встреч, у них просто не была предусмотрена такая обязанность, как общение с непонятными общественниками. С октября до февраля мы им писали и звонили, а нам либо не отвечали, либо просили подождать. В феврале мы наконец уговорили увидеться с нами нового пресс-секретаря комитета Сергея Касаткина, а в марте, перед самым карантином, встретились с начальником управления садово-паркового хозяйства Сергеем Ляховненко и зампредседателя комитета Оксаной Гусевой.
Мы получили отказы в посадках по всем предложенным адресам. Причины у них три: охранная зона сетей, недостаточно места или несогласование породы. Например, одно из предложенных мест — у метро «Крестовский остров». Там когда-то были вязы, они погибли, а квадраты с землей, в которых они находились, закрыли. Оказалось, что как только такой квадрат накрывают плиткой, его переводят в ведение комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Так что, например, с этой точкой нас отправили в КРТИ. Но рядом есть газон — мы предложили посадить там декоративные яблони или вишни, чтобы весной они красиво цвели, а осенью приносили плоды, и их могли есть птицы. Нам снова ответили отказом — комитет не хочет высаживать на улице декоративные деревья, потому что они считают, что от них много мусора. Тут нужно вспомнить, что комитет по благоустройству — это в первую очередь уборщик. По этой же причине они не любят ольху, иву, тополь. Кроме территории у «Крестовского острова» мы предлагали набережную Лейтенанта Шмидта, Чайковского и несколько мест на канале Грибоедова.
Как все же удалось получить разрешение на высадку каштанов на Петроградской стороне
После отказа мы решили действовать в двух направлениях. С одной стороны, «Деревья Петербурга» требовали и искали место на Петроградской стороне — средства на это уже были собраны краудфандингом. Тогда мы попросили комитет самим предложить нам места — они сначала выбрали угол профессора Попова и Каменноостровского проспекта, а потом по нему же отказали, скорее всего, из-за того, что мы настаивали на высадке любой другой породы, кроме липы и клена. Месяц назад они предложили еще одно место — оно не идеальное, но деваться уже некуда. Это площадь Шевченко, там есть три квадрата, в которых погибли деревья. Нам, естественно, предложили высадить липы. Но мы были непреклонны и уговорили их все же остановиться на каштанах. Объясняли, что у нас в городе есть места, на которых высажены и каштаны, и липы рядом, и никто этого не замечает, потому что вместе они отлично смотрятся. Например, на стрелке Васильевского острова или на аллее рядом с Манежем. К счастью, они все же согласились. КБ взял на себя вопросы согласования с ГАТИ, а мы купили деревья — но во все питомники ездили вместе с представителем комитета. Высаживать деревья мы будем 17 или 18 октября — день еще не определен, но все организационные вопросы уже утрясены.
Как удалось уговорить комитет взять на себя высадку лип на улице Чайковского
Что касается улицы Чайковского. Мне написала женщина, которая живет там с 1980-х годов и помнит липовую аллею, которую высадили там еще до войны. Деревья там вырубили, а квадраты закрыли плиткой. Она сказала, что ей очень хотелось бы вновь увидеть на этом месте деревья. Мы с ней договорились писать письма вместе — она написала штук десять. Из администрации ее отправляли в комитет по благоустройству, оттуда — в КРТИ, потом — Беглову. Все это происходило полгода, но в результате КРТИ убрал плитку и раскрыл газон. Она сказала: «Может быть, деревья все-таки посадят?» Я ответила: «Давайте напишем еще письмо». На всякий случай мы написали еще письмо — и в результате в конце сентября комитет по благоустройству высадил там три липы, причем немаленькие.
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Посадка кленов на площади Восстания
Меняется ли отношения комитета по благоустройству к активистам
Я не думаю, что настроения сменились — срабатывает только методичное написание писем и звонки, нужно постоянно заявлять о себе. Вас в окно — вы в дверь. Рано или поздно это дает эффект — в случае улицы Чайковского понадобилось полгода. Весь процесс преодоления бюрократических препонов для высадки каштанов занял год — и в последний месяц звонки были ежедневными. На то, чтобы договориться об одной из встреч, пришлось потратить три месяца.
Дальнейшие планы по озеленению Петербурга
Я надеюсь на фонд «Зеленый Петербург»: сейчас у нас на сайте есть десять адресов, где хотелось бы высадить деревья в ближайшее время, и еще десять — на будущее. Вся предварительная работа по этим местам уже проведена. Мы уже написали письма, позвонили, встретились, предоставили информацию, что там когда-то были деревья. Обсудили, что тополя в городе живут, а лип старше 30 лет на петербургских набережных нет — не растут они у нас.
По двум адресам мы надеялись получить разрешения в этом году — на них найдены спонсоры, которые уже готовы выделить средства. Речь идет об одной иве у пешеходного мостика у метро «Сенная» (вокруг нее мы планировали сделать скамейку) и аллее тополей на канале Грибоедова.
Ждем, когда комитет просто решится — никаких дедлайнов у них в этом случае нет, общение с нами не регламентируется, мы не можем их заставить, а они молчат. Возможно, придется эти планы перенести на весну. Но не теряем надежду, что в итоге у нас получится расположить к себе комитет и изменить нынешнее положение дел.
В любом случае, мы видим изменения в обществе — например, появился бизнес, который хочет высаживать и спонсировать деревья.
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