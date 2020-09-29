«Стрелка» подвела итоги велоэкспедиции Москва — Петербург. Два города свяжут велосипедным маршрутом

Велоэкспедиция продлилась 16 дней, общая протяженность пути составила 1150 километров. Велосипедисты проехали по маршруту Конаково — Тверь — Торжок — Кувшиново — озеро Старый Сиг — озеро Селигер — Демянск — Старая Русса — Шимск — Великий Новгород — река Оредеж — Гатчина — Павловск — Пушкин — Петербург.

Как показали результаты исследования, маршрут обладает высоким туристическим потенциалом, на пути расположено множество достопримечательностей культурного, природного и религиозного значения — такие как Юрьев монастырь и Нило-Столобенская Пустынь. Однако многие исторические памятники заброшены и требуют реставрации — например, дворянская усадьба XVIII века Никольское-Обольяниново в селе Подъячево Московской области.

Команде велосипедистов удалось подключить к трассировке отрезков маршрута локальные сообщества, а также провести несколько встреч с велоактивистами в Великом Новгороде и Твери. Исследователи зафиксировали текущее состояние маршрута, провели анализ навигации, определили запросы пользователей и собрали мнения локальных веелосообществ, высчитали комфортный километраж маршрута, изучили типы и состояние покрытий, чтобы в дальнейшем составить дорожную карту, а также определили места для отдыха, стоянки, гостиницы, заведения общепита, прачечные и ремонтные мастерские, которые необходимы в пути.

Полученные в ходе исследования материалы участники передадут проектной команде КБ Стрелка, которая приступила к разработке веломастерплана. «Прошедшая велоэкспедиция — начальная стадия первого в России исследования велоинфраструктуры такого масштаба. Далее на основе отзывов участников велозаезда, профессионалов и неравнодушных велолюбителей, кто поделился идеями на сайте, будет уточняться трассировка маршрута в рамках разработки мастер-плана. Мы хотим, чтобы будущая велотрасса была безопасной для велопутешествий и проходила в удалении от автодорог», — рассказала партнер КБ Стрелка Варвара Мельникова.