Уже на этих выходных в Петербурге пройдет «УрбанФест». Мероприятие, организованное сообществами «Городские проекты», «Питертранспорт» и «Красивый Петербург» совместно с профильными комитетами Смольного в этом году посвятят ленинградскому модернизму, «памяти места» и другим темам.
Ленинградский модернизм и «память места»: в Петербурге пройдет «УрбанФест»
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Фото: Shutterstock.com
В рамках «УрбанФеста», который пройдет в пространстве «Точка кипения» на Петроградской, урбанисты, блогеры, представители профильных комитетов и учреждений соберутся вместе обсудить проблемы и найти решения урбанзадач. В числе спикеров члены «Петербургского Велосообщества», «Городских проектов», «Красивого Петербурга», Комитета по транспорту, Smartbike и независимого издания «Питертранспорт».
Петербуржцам расскажут, что делает город в области информирования пассажиров общественного транспорта, как инициативная группа может изменить город, что такое «Ленинградский модернизм» и «память места», а также ответят на вопрос, когда когда администрация заговорит на одном языке с жителями.
Фестиваль «УрбанФест» пройдет 19 сентября в пространестве «Точка кипения» на проспекте Медиков, 3. Начало в 14:00, вход свободный по предварительной регистрации.
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