Ленинградский модернизм и «память места»: в Петербурге пройдет «УрбанФест»

В рамках «УрбанФеста», который пройдет в пространстве «Точка кипения» на Петроградской, урбанисты, блогеры, представители профильных комитетов и учреждений соберутся вместе обсудить проблемы и найти решения урбанзадач. В числе спикеров члены «Петербургского Велосообщества», «Городских проектов», «Красивого Петербурга», Комитета по транспорту, Smartbike и независимого издания «Питертранспорт».

Петербуржцам расскажут, что делает город в области информирования пассажиров общественного транспорта, как инициативная группа может изменить город, что такое «Ленинградский модернизм» и «память места», а также ответят на вопрос, когда когда администрация заговорит на одном языке с жителями.

Фестиваль «УрбанФест» пройдет 19 сентября в пространестве «Точка кипения» на проспекте Медиков, 3. Начало в 14:00, вход свободный по предварительной регистрации.