Согласно проекту, на территории парка предусмотрены оборудованные места у воды, откуда открываются обзорные виды на акваторию Финского залива и устье реки Смоленки. Пространство сквера оформляется посадками, создающими пейзаж, и делится на камерные зоны. Всего в сквере высадят более 350 деревьев и 3450 кустарников, а «придания созвучия творчеству Александра Володина проектировщики обратились к лаконичности пространственных и функциональной емкости планировочных решений».

Безымянный сквер на пересечении Морской набережной и набережной реки Смоленки получил имя драматурга и сценариста Александра Володина в ноябре 2019 года. Володин — автор пьес пьес «Пять вечеров», «Старшая сестра», «Осенний марафон» и «Звонят, откройте дверь», постановки по которым несколько десятилетий показываются в театрах Петербурга. В 1979 году режиссер Георгий Данелия снял по пьесе Володина фильм «Осенний марафон» с Олегом Басилашвили в главной роли, в том же году вышла лента «С любимыми не расставайтесь» режиссера Павла Арсенова по сценарию драматурга Александра Володина.