Комитет по благоустройству Петербурга представил проект по переустройству сквера на набережной реки Смоленки, названного в честь драматурга и сценариста Александра Володина. Он будет окружен водой со всех сторон, а морской характер подчеркнут применяемыми элементами благоустройства.
Посмотрите, как будет выглядеть сквер на набережной реки Смоленки — в проекте Комитета по благоустройству
Согласно проекту, на территории парка предусмотрены оборудованные места у воды, откуда открываются обзорные виды на акваторию Финского залива и устье реки Смоленки. Пространство сквера оформляется посадками, создающими пейзаж, и делится на камерные зоны. Всего в сквере высадят более 350 деревьев и 3450 кустарников, а «придания созвучия творчеству Александра Володина проектировщики обратились к лаконичности пространственных и функциональной емкости планировочных решений».
Безымянный сквер на пересечении Морской набережной и набережной реки Смоленки получил имя драматурга и сценариста Александра Володина в ноябре 2019 года. Володин — автор пьес пьес «Пять вечеров», «Старшая сестра», «Осенний марафон» и «Звонят, откройте дверь», постановки по которым несколько десятилетий показываются в театрах Петербурга. В 1979 году режиссер Георгий Данелия снял по пьесе Володина фильм «Осенний марафон» с Олегом Басилашвили в главной роли, в том же году вышла лента «С любимыми не расставайтесь» режиссера Павла Арсенова по сценарию драматурга Александра Володина.
Напомним, в конце февраля Законодательное собрание Петербурга включило парк в устье реки Смоленки на Васильевском острове в список зеленых насаждений города. Активисты отвоевывали его у застройщиков несколько лет — выходили на пикеты против застройки территории парка, направляли коллективные письма и требовали внести парк в данный список.
В начале мая 2019 года стало известно, что администрация Санкт-Петербурга не собирается расторгать договор аренды территории парка на набережной реки Смоленки и отменять договоренности с застройщиками, планирующими размещение апарт-отелей. Однако позже Куйбышевский районный суд удовлетворил требования активистов, которые заявляли о необходимости признать незаконными разрешения на строительство гостиничного проекта на Васильевском острове. Договор с застройщиком был расторгнут в июне 2019 года.
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