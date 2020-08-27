Как (и когда?!) Петербург станет главным водным тревел-хабом Северо-Запада? Объясняет председатель комитета по туризму

Все знают штамп «Петербург — Северная Венеция», но его уместность под вопросом: водный потенциал города реализуется не до конца. Так ли это?

Это так, но совсем уж неразвитой сферу водного туризма в Петербурге я назвать не могу, и мы в комитете серьезно работаем над ней. Я вам больше скажу, водный туризм — не только наш, петербургский приоритет, им занимается и Ростуризм на федеральном уровне.

Какие ассоциации есть с водным Петербургом? Прогулки по рекам и каналам в ­пределах центра города. Но ведь водный туризм имеет множество вариаций. Яхтинг — это ведь тоже вид туризма, так? Гости могут приезжать в Петербург специально, чтобы походить под парусом. Обсуждается создание туристической зоны с парком и театром в поселке Горская в Курортном районе, и ее частью может стать яхтенная марина. Мы ждем, что через несколько лет возможность принимать яхты появится и в Кронштадте, в рамках проекта «Остров фортов».

Что еще город делает для того, чтобы Петербург можно было назвать водной столицей России?

Есть замечательный туристический проект «Серебряное ожерелье России». Его суть в том, чтобы объединить сетью маршрутов в одно туристическое пространство все достопримечательности Северо-Запада России от Калининграда до Петербурга, например Староладожскую крепость или Спасо-Прилуцкий монастырь в Вологде. Петербург станет тревел-хабом для этого проекта, соединив железнодорожные, автобусные, автомобильные и водные маршруты.

Кроме того, мы развиваем региональные круизы. Например, «Северные порты России» — маршрут, входящий в программу «Русский Север», — проходит так: Санкт-Петербург — Беломорск — Кемь — Кандалакша — Мурманск — Архангельск — Нарьян-Мар (Печорский порт) — Амдерма. Чего стоит вид на Белое море из Кандалакшского порта!