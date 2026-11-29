Водители рассказывают, что в поисках бензина приходится объезжать несколько заправок. На отдельных станциях доступны не все марки топлива, а где-то сохраняются лимиты на покупку.
О трудностях с заправкой автомобилисты рассказали «Фонтанке» 28 ноября. Один из читателей сообщил, что объехал пять АЗС, но так и не смог заправиться. По его словам, на нескольких станциях «Лукойла» был только дизель.
Как сообщили в «78» , на проверенных заправках очередей не было. На улице Маршала Говорова все виды бензина и дизель были доступны на АЗС «Газпрома» и «Роснефти». Однако на последней действует лимит – 30 литров на чек. По словам сотрудников, ограничение сохраняется три недели.
На двух других станциях выбор оказался меньше. Teboil на Кронштадтской площади продавала АИ-100 и дизель, а «Лукойл» на проспекте Маршала Жукова – АИ-92 и дизель.
Ранее Собака.ru писала, что в Ленобласти не планируют вводить дополнительные ограничения на продажу топлива. Губернатор Александр Дрозденко назвал ситуацию в регионе «практически стабильной».
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