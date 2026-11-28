С инициативой выступил депутат Павел Иткин. Он направил обращение главе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александру Ситову, сообщает ЗакС.Ру⁠. Вопрос депутат попросил проработать совместно с комитетом по транспорту.

По словам Иткина, предприятия несут расходы на парковку служебных машин, автомобилей сотрудников и клиентов. При этом льгот, предусмотренных для жителей парковочной зоны и отдельных категорий граждан, у бизнеса нет. Депутат считает, что специальные условия помогут сократить издержки малых и средних компаний.

Предложение касается юридических лиц, которые смогут подтвердить право собственности на нежилое помещение в границах платной зоны. Кроме того, Иткин предложил рассмотреть льготный период стоянки для погрузочно-разгрузочных работ или специальные абонементы для этих целей.

Ранее Собака.ru рассказывала о предложении повысить штрафы за неоплаченную парковку⁠. Для физических лиц взыскание хотят увеличить с 3 до 5 тысяч рублей, для юридических – до 30 тысяч.