На 50% и более уменьшится стоимость поездок в обоих направлениях на маршрутах:

от южного выезда с КАД до Благодатной улицы и набережной реки Екатерингофки,

от Шкиперского протока и набережной Макарова до Шуваловского проспекта,

от Богатырского и Шуваловского проспектов до северного участка КАД.

На 30% и более подешевеет проезд по обоим направлениям:

от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта,

от Шуваловского проспекта до Нового шоссе и до Белоострова.

Как минимум на 15% меньше заплатят автомобилисты, следующие в одном направлении:

от Ленинского проспекта до Богатырского и Шуваловского проспектов, а также до северного выезда на КАД;

от северного съезда с КАД, Богатырского и Шуваловского проспектов до Краснопутиловской улицы.

Тарифы для небольших грузовых автомобилей и микроавтобусов останутся прежними. Водители грузовиков и трехосных автобусов заплатят больше «с учетом воздействия этих машин на дорожное полотно». Также меняется тариф для тяжелого коммерческого транспорта при оплате наличными и банковскими картами — сейчас к этому способу прибегают всего около 4% пользователей Западного скоростного диаметра.

На ЗСД, по данным властей города, фиксируется до 300 тысяч поездок в сутки. Легковые автомобили составляют порядка 90% всего транспортного потока. Сезонное снижение тарифов сделает для них проезд по магистрали доступнее, считают в Смольном. Период действия сниженных тарифов определят на основе востребованности маршрутов ЗСД.

